NHL mu nevyšla. V Amerike som nenapredoval, hovorí Bubela

MILOŠ BUBELA (28) si zahral univerzitný hokej v Amerike. V kempe Pittsburghu sa stretol s hviezdami Penguins.

15. mar 2021 o 19:35 Peter Mičúch

Teraz pôsobí v medzinárodnej lige v Bratislave.

Ako si spomínate na hokejové začiatky v Považskej Bystrici?

Začínal som, keď som mal tri alebo štyri roky. Prechádzal som všetkými kategóriami. Dostal som dobré základy do kariéry, mal som dobrých trénerov.

Odišli ste do USA na univerzitu, čo ste tam študovali?

Biznismanažment, štvorročné bakalárske štúdium.

Aký je systém univerzitného vzdelávania v Amerike?

Majú tam veľmi dobre nastavený systém štúdia spojeného so športom, aby sa to dalo skĺbiť. Preto je tam univerzitný šport na vysokej úrovni.

Z čoho ste tam žili?

Za hokej som nedostával ani korunu, poberal som štipendium. Z toho som si hradil všetko.

Vedeli by ste porovnať úroveň mládežníckeho hokeja u nás a za Atlantikom?

Na Slovensku sa hrá juniorka do dvadsiatich rokov, v Amerike je univerzitný šport do nejakých 25 rokov. V univerzitných ligách je lepšia úroveň, veľa hráčov odtiaľ je draftovaných, zahrá si v NHL či AHL.

Dostali ste sa do hlavného kempu Pittsburghu Penguins, ako sa vám to podarilo?

Na zápasy univerzitných líg chodí veľa skautov. Každý rok si volajú hráčov do kempov, aby ich mohli vidieť v akcii a bližšie s nimi spolupracovať.

Je v kempoch tvrdý boj o miestenku do NHL?

Áno, treba prejsť sitom. Príde zhruba 50 hráčov, aj s hráčmi z prvého tímu. Ostatní sa snažia pobiť o pár zostávajúcich miest. Niektorých posunú z kempu do AHL, a ak sa neuchytia ani tam, tak do ECHL, čo je tretia najvyššia súťaž.

Stretli ste sa v kempe s hviezdami tučniakov?

Sidney Crosby tam ešte nebol, lebo hral na Svetovom pohári. Ale boli tam Phil Kessel, Jevgenij Malkin či Marc-Andre Fleury.

Vrátili ste sa do Európy, prečo?

V Amerike som už nevidel budúcnosť, nenapredoval by som tam hokejovo, lebo sa mi nepodarilo dostať do NHL alebo AHL. Chcel som to skúsiť cez európsky štýl. Doma som nebol päť rokov, myslel som, že mi to lepšie zapasuje v napredovaní.

Na české a slovenské tímy máte aké spomienky?

Na niektoré veci lepšie, na iné horšie. Výborné spomienky mám na Banskú Bystricu. Mal som v nej výborný rok, vyhrali sme titul, dostal som sa do reprezentácie aj na olympiádu. Potom som išiel do Pardubíc, tam sa nám veľmi nedarilo. Nespravili sme žiadny výsledok, tým tie spomienky utrpeli. Vrátil som sa do Banskej, tam bol ďalší dobrý rok, ale prišla korona.

Teraz ste v Bratislava Capitals, spokojný?

Áno, hráme v dobrej lige. Podobnej, ako je česká alebo slovenská. Jej úroveň sa zdvíha. Až na cestovanie, ktoré je niekedy problematické, je to tu fajn.

Máte podmienky porovnateľné so Slovanom?

Naša šatňa sa s tou slovanistickou nedá porovnať. Ale ináč je to rovnaké.

Aká je medzinárodná liga, ktorú hrávate?

Je veľmi podobná, niečo medzi českou a slovenskou. V slovenskej sa viac korčuľuje, česká je viac technickejšia.

V play-off si prvé tri tímy vyberali súperov. Trocha čudné, nemyslíte?

Nikde som to ešte nevidel. Ale Rakúšania majú viac svojich vecí, ktoré nedávajú zmysel. Napríklad v play-off sa hrá jeden zápas doma a jeden vonku. Jeden deň hráme v Bolzane a o dva dni doma. Ani toto som ešte nikde nezažil.

V Capitals je aj druhý Bystričan, Lukáš Ďurkech. Už sa udomácnil?

Posledné zápasy dostal viac priestoru, ukazuje sa vo veľmi dobrom svetle.

Vraj ste športový multitalent, je to pravda?

Odmalička sa venujem viacerým športom, aj teraz, hlavne počas letnej prípravy. Myslím, že mi to celkom ide.

Akým športom sa venujete?

Tenis, futbal, inline, beachvolejbal, chodievame plávať, na horské bicykle.

Prečo vyhral hokej?

To neviem ani ja. Hokej bol môj prvý šport. Zaujímal ma najviac, páčilo sa mi, že je kontaktný a je to dosť záťažové.

Mali ste raketový štart v reprezentácii, pamätáte si na to?

Spomínam si naň doteraz. Hrali sme vo Viedni proti Rakúšanom. Podarilo sa mi dať prvý gól v prvom zápase na moje narodeniny.

Ako si spomínate na zimnú olympiádu v Pjongčangu?

Výborné, to človek len tak nezažije. Bol to úžasný výlet. Vyhrali sme prvý zápas, postavili sme Slovensko na nohy. Škoda, že sme potom neuhrali viac, ale celkovo to bola výborná skúsenosť po hokejovej aj osobnej stránke.

Čo nám prezradíte o trénerovi Craigovi Ramseym?

Je to výborný človek aj tréner, ktorý má všetko preštudované.

Vie určiť taktiku pre svoj tím, aby sa s jeho systémom dal vyhrať zápas.

Slováci sú veľmi dobrí korčuliari, on to vie, s tým sa dá uhrať veľmi veľa.

Je dobré, že reprezentáciu trénuje Kanaďan?

Nemyslím si, že je to dôležité. Ale to, čím si prešiel a čo robí pre hokej teraz.

Je starší, ide mu o to, aby predal svoje skúsenosti iným.

Bolzano je vo štvrťfinále favoritom.

Bolzano bolo celú sezónu na špici a má asi najlepších hráčov v lige. Ale my sme ako slovenský tím dobre korčuliarsky zdatní. Sme pripravení ich potrápiť a pokúsiť sa sériu vyhrať.

Prídete si ešte na sklonku kariéry zahrať za Považskú?

Jasné, že áno. Z Považskej je veľa hráčov, nebolo by na škodu, kebyže sa na sklonku kariéry spolu stretneme a postavíme dobrý tím.

Sledujete výsledky panterov?

Sledujem ich veľmi pozorne. Hrajú s prvým, tak ako my. Budú to mať ťažké, ale musia dať do toho všetko. Je koniec sezóny a nemajú sa na čo šetriť.