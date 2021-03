Nemocnica v Považskej Bystrici je na hranici možností, lôžka s kyslíkom sú plné

Považskobystrická nemocnica je na hranici možností. Pacientov prevážajú aj stovky kilometrov. Všetky pľúcne ventilácie sú obsadené.

17. mar 2021 o 8:53 Dominika Mrákavová

Do nemocnice pribudli dva pľúcne ventilátory a sú stále obsadené (Zdroj: DM)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Počet pozitívnych na covid-19 neustále stúpa aj v regióne.

Vážnosť situácie sa odzrkadľuje najmä v považskobystrickej nemocnici, kde už takmer nie je miesto pre pacientov, ktorí potrebujú podporu dýchania.

Podobne sú na tom aj okolité nemocničné zariadenia. Preto pacientov prevážajú aj do stovky kilometrov vzdialených nemocníc.

Pľúcne ventilácie sú vyťažené

Aj keď v uliciach zmenu po sprísnených opatreniach necítiť, v nemocnici áno.

„Situácia je už druhý týždeň kritická. Sme na hranici kapacity prijímania covidových pacientov,“ povedal Igor Steiner, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Nemocnica v okresnom meste je už od prvej vlny zaradená ako červená, covidová. „Nemocnica je spádová. Primárne pod nás patria pacienti z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Máme pacientov aj z iných miest,“ povedal Steiner.

Počas vianočných sviatkov bol nápor pacientov veľký, aktuálne je to podobné. „Máme 143 pacientov s covidom-19, z toho desať je na umelej pľúcnej ventilácii. Ďalších sedem pacientov je pripojených na vysokotlakový dýchací prístroj HFNO,“ informuje riaditeľ nemocnice.

Ako dodal, v nemocnici využívajú maximálne kapacity, ktoré majú. Po reprofilizácii lôžok, ktorú museli opakovať s pribúdajúcimi počtami pacientov, je v nemocnici niečo viac ako 150 miest pre covidových pacientov. Aj tie sú však takmer naplnené.

Voľné sú už len psychiatrické lôžka

„Momentálne máme k dispozícii posledné dve kyslíkové lôžka a ostatné voľné lôžka sú bez prívodu kyslíka. Väčšina voľných lôžok je na covid psychiatrii, kde môžeme umiestňovať len pacientov s psychiatrickou diagnózou,“ povedal Igor Steiner. Pomoc od okolitých miest už však považskobystrická nemocnica nedostáva.

„Situácia je komplikovaná tým, že okolité nemocnice sú plné a nie sú schopné nám vypomôcť. Pacientov vozíme do vzdialených zdravotníckych zriadení stovky kilometrov, aby im bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť,“ doplnil Steiner.

Sanitky s pacientmi už teda zamierili aj do Michaloviec a Nových Zámkov.

Pribúda pacientov v produktívnom veku. Oproti predošlým vlnám šírenia koronavírusu v regióne je táto špecifická aj zložením pacientov, ktorí potrebujú starostlivosť lekárov.

„Situácia je o to dramatickejšia, že nám pribúdajú najmä pacienti v produktívnom veku, a to v skupine od 35 do 65 rokov. Často sú v kritickom stave,“ povedal riaditeľ nemocnice.

Potrebujú tak podporu pľúcnej ventilácie, ani to však niekedy nestačí. No oproti skupine seniorov nad 65 rokov, ktorá bola zasiahnutá vírusom v minulom roku, majú o niečo vyššiu šancu na uzdravenie.

„Úspešnosť liečby a následné zotavenie po odpojení od ventilátorov je vyššia ako u seniorov. Súvisí to so schopnosťou regenerácie pľúc,“ doplnil Steiner.

Zisťujú varianty vírusu

Za rýchlejším šírením vírusu je podľa hygieny najmä prítomnosť nových mutácií. Zisťujú ich aj v regióne.

„Do pretestovania pozitívnych vzoriek vírusu SARS-CoV-2 na takzvaný britský variant sa zapojili laboratóriá úradu verejného zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ako aj ďalšie štátne a súkromné laboratóriá,“ povedala regionálna hygienička Renata Beníková.

Počas februárového vyšetrenia vzoriek bol podiel britskej mutácie vysoký. „Spolu vyšetrili 1962 vzoriek z 3. februára. Britská mutácia sa potvrdila v 74 percentách. Čo sa týka Trenčianskeho kraja, zastúpenie vo vyšetrených vzorkách bolo vyše 78 percent,“ doplnila Beníková.

Nemocnici odľahčí len pokles pozitívnych

Lekári a sestry vidia za pribúdajúcimi počtami pozitívnych aj nedôslednú kontrolu. „Denne vídavam ľudí, ktorí mali pozitívny test, ako chodia po uliciach, navštevujú obchody, dokonca aj do zamestnania chodia,“ povedala Zuzana, ktorá pracuje v mobilnom odberovom mieste.

Ako doplnila, ani zamestnávatelia nekontrolujú, či zamestnanci majú negatívny test alebo nie. Po každom pozitívnom výsledku sa tento dostáva do rúk hygienikom.