Martincová priviezla do Považskej Bystrice z MSR striebornú medailu

Na juniorských halových majstrovstvách Slovenska v atletike získala striebornú medailu vo vrhu guľou Lucia Martincová.

17. mar 2021 o 14:39 Peter Mičúch

Členka atletického oddielu Olympia Považská Bystrica je zverenkyňou trénera Tomáša Kukučku. „Mali sme mať viac želiezok v ohni. Ale bolo to obmedzené a jeden náš šprintér bol pozitívny,“ povedal Kukučka a pokračoval:

„Išli sme tam s juniorkou Luciou Martincovou, ktorá navštevovala našu športovú triedu a zostala verná nášmu oddielu. Podarilo sa jej získať striebornú medailu vo vrhu guľou, keď ešte po štvrtom pokuse bola dokonca prvá. Osobný rekord si zlepšila skoro o meter a pol.“

Čo nám o nej jej tréner prezradil? „Je veľmi šikovná. Ale živiť sa atletikou na Slovensku nie je jednoduché, takže musí myslieť aj na zadné vrátka, na vzdelanie.“

Gro oddielu tvoria žiaci Základnej školy Školská. „Atletický oddiel má už viac ako 45-ročnú tradíciu. Medzi športovými oddielmi patríme k najlepším na Slovensku, máme veľmi šikovné deti,“ povedal Kukučka.

„Chcel by som pozvať deti, ktoré majú záujem o atletiku. Keď si budú hľadať školu do piateho ročníka, tak ich veľmi radi privítame u nás. Pozvánku máme zverejnenú na našej stránke. Je na nej aj oznam, kedy sa bude konať výber do atletického oddielu,“ dodal na záver.