Návrat vo veľkom štýle. Obranca Ďurkech bol najproduktívnejším panterom

Bol viac ako rok bez hokeja. JURAJ ĎURKECH (33) sa vrátil vo veľkom štýle, ako obranca bol najproduktívnejším panterom a v štatistikách bekov kraľoval celej lige.

19. mar 2021 o 11:31 Peter Mičúch

Ako obranca ste najproduktívnejším panterom, dokonca ste vyhrali kanadské bodovanie bekov celej ligy, prekvapený?

Prekvapilo ma to, rok a pol som nehral hokej. Do sezóny som vstupoval po dvoch operáciách kolena. Je to zásluha celého tímu a hlavne mojej päťky, bez nich by som to nedokázal.

Nerozmýšľali ste počas dlhej absencie, že zavesíte korčule na kliniec?

Pohrával som sa s takouto myšlienkou. Ale mal som vynikajúcich fyzioterapeutov, ktorí ma dávali dokopy, či už tu v Považskej alebo v Žiline. Pani Rochová je vynikajúci človek, vďaka nej som mohol pokračovať ďalej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rád by som sa poďakoval aj mojej rodine, ktorá ma vždy podporovala a stála pri mne.

Celý rozhovor si môžete prečítať aj v budúcom čísle týždenníka MY Považský Obzor, ktorý bude na pultoch predajní v pondelok