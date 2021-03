Gádoši: Nie je pravda, že futbalový zväz nič nerobí

S predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Ladislavom GÁDOŠIM (63) o aktuálnej zmrazenej futbalovej situácii.

Máte aj vo futbalovo hluchej dobe novinky z prostredia ZsFZ?

Situácia je, žiaľ, dlhé mesiace na mŕtvom bode a celky západokraja, rovnako ako i všetky amatérske kluby na Slovensku, momentálne pre prísne nariadenia nemôžu ani trénovať. Všetkých nás to trápi. Mňa osobne najviac znepokojuje mládež. Tá je bez pohybu pridlho, a preto sa obávam, čo to prinesie z hľadiska športovej pripravenosti detí smerom do budúcnosti.

Ani v týchto dňoch nepoznáme dátum spustenia našich súťaží. Všetko závisí od štátnych orgánov, ktoré majú finálne slovo pri opätovnom návrate na trávniky. Napriek tomu sa pripravujeme na rôzne scenáre, pričom regionálne a oblastné zväzy kooperujú v súčinnosti so SFZ.

