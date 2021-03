FOTO: Kanalizáciu spravia na etapy

Považská Teplá je posledná mestská časť, ktorá ešte nemá kanalizáciu. Výstavba začala v minulom roku. Práce však museli ustúpiť najskôr úrode a teraz nepriazni počasia.

24. mar 2021 o 9:31 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ TEPLÁ. Považská Teplá stále nemá kanalizáciu. Na výstavbu cez eurofondy mesto nárok nemalo. Napriek tomu projekt rozbehli a výstavba pokračuje na etapy. Prvé domy by mali napojiť už v tomto roku aspoň ako skúšobnú prevádzku.

Zdržala ich úroda

Výstavba kanalizácie z Považskej Bystrice cez Vrtižer do Považskej Teplej začala ešte v uplynulom roku. Práce však museli ustúpiť vegetačnému obdobiu. „Museli sme čakať do jesene, dokým skončí vegetačné obdobie. Práce sme robili na poliach, kde mali ľudia nasadené plodiny, takže sme museli počkať, až si pozberajú svoju úrodu,“ povedal Ján Panák, poslanec za mestskú časť a viceprimátor. Ďalšou komplikáciou boli poveternostné podmienky. „Počasie nám moc nepraje. Po suchých a slabých zimách je tento rok sychravo, takže nás to trošku zdržalo,“ doplnil Panák.

Napriek tomu však realizátor zatiaľ dodržiava harmonogram projektu.

„Dopravný inšpektorát nám nedovolí počas zimnej údržby odstaviť čas cesty, takže musíme čakať v úseku, kde je to potrebné,“ uzavrel Panák. Aktuálne je vo výstavbe hlavná vetva z Považskej Bystrice pri kostole až po Vrtižer.

„Hlavná vetva by mala byť dokončená čoskoro. Je to časť, ktorú robí od minulého roku mesto. Časť od čerpacej stanice pohonných hmôt, na ktorej je projektovaná pretlaková stanica, robí vodárenská spoločnosť,“ doplnil Panák.

Vodári budú pokračovať napojením kanalizácie pri kostole. „V tomto roku by mali dokončiť aj pretláčaciu stanicu, ktorá je na začiatku Považskej Teplej,“ povedal Ján Panák.

Zostali poslední

Mestská časť Považská Teplá je posledná, ktorá nemá kanalizáciu. „Žije tu 1500 ľudí a je to pre nich obrovský nekomfort. Všetci majú žumpy, musia ich vyvážať, je to komplikované a kanalizácia je komfort, na ktorý majú aj obyvatelia Považskej Teplej nárok,“ povedal poslanec za mestskú časť Ján Panák.

Ľudia z mestskej časti sú radi, že sa kanalizácie dočkajú. „Bolo nám to trochu ľúto, že malé obce kanalizáciu majú a my sme stále odkázaní na žumpu,“ povedali Karol a Aneta. V Považskej Teplej je aj bytový dom, škola, pohostinstvá a služby. Pre všetky tieto objekty bude kanalizácia vykúpením.

„Vývoz žumpy nie je úplne lacná záležitosť. Treba aj sledovať, kedy už treba volať vozidlo s čerpadlom a potom byť pri tom. Kanalizácia je určite lepšia,“ povedala Mária Kucková.

Pred poslednou mestskou časťou, kde boli bez verejnej kanalizácie, sa dočkali aj v iných častiach mesta. „Horný a Dolný Moštenec sú, až na pár drobných úsekov, kompletne odkanalizované. Aj tam však mesto preberá ďalšie investičné aktivity,“ povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas. K vysokému podielu pripojených domácností v okrese tak postupne pribudnú ďalšie.

V okrese prevláda kanalizácia nad žumpami Pripájanie častí mesta a obcí na verejnú kanalizáciu prebieha v regióne už desiatky rokov. „Verejná kanalizácia v správe spoločnosti pozostáva z kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 329,9 kilometra a 51 čerpacích staníc odpadových vôd. V jednotlivých okresoch kanalizačné siete predstavujú: Považská Bystrica 128,5 kilometra, Púchov 80,5 a Ilava 120,9 kilometra,“ informujú z vodárenskej spoločnosti. V regióne je takmer 12-tisíc kanalizačných prípojok. „Najviac je v okrese Ilava, nasleduje Považská Bystrica a najmenej je napojený okres Púchov,“ doplnili z vodárenskej spoločnosti. V regióne je medzi niektorými okresmi výrazný nepomer v podiele pripojenia na kanalizáciu.„Na verejnú kanalizáciu je napojených celkom 109 322 obyvateľov, čo je 64 percent z celkového počtu. Z toho v okrese Považská Bystrica 45 490 obyvateľov, čo je 72,3 percenta, Púchov 21 003 obyvateľov, čo je 47,2 percenta a Ilava 42 829 obyvateľov, čo je 71,6 percenta,“ uzavreli z vodárenskej spoločnosti v regióne.

Na eurofondy nemali nárok

Jedným z dôvodov, prečo Považská Teplá zostala posledná bez verejnej kanalizácie, boli financie. „Mesto pôvodne v minulosti na tento náročný projekt plánovalo využiť eurofondy. To však nebolo možné,“ povedal primátor.

Prekážkou pre získanie financií z Európskej únie bola vysoká miera pripojenia domácností. „Mesto Považská Bystrica bolo odkanalizované na 90 percent, takže nespĺňalo kritériá,“ povedal primátor. V minulosti na radnici hľadali možnosti, ako sa k eurofondom dostať.

„Bol tam pokus od bývalých vedení mesta, zapojiť a zarátať do projektu a žiadosti aj prípojky v areáli bývalých Považských strojární. No tieto prípojky nie sú použiteľné na napojenie obyvateľstva, bol by to problém a vlastne aj podvod, takže sme sa rozhodli ísť do toho vo vlastnej finančnej réžii spolu s vodárenskou spoločnosťou,“ doplnil Janas.

Finančné prostriedky tak putujú z mestského rozpočtu. „Práce si delíme s vodárenskou spoločnosťou na polovicu. Takúto investíciu teda zvládame,“ povedal Janas.

Náročné technické riešenia robí vodárenská spoločnosť Výstavba kanalizácie do Považskej Teplej prebieha v spolupráci s mestom Považská Bystrica. Akou časťou sa podieľa Považská vodárenská spoločnosť? Celý projekt „Považská Teplá – splašková kanalizácia“ bol pripravovanýna realizáciu v investorstve mesta Považská Bystrica vrátane jeho projektovej a majetkoprávnej prípravy a inžinierskej činnosti. V apríli 2020 prevzala Považská vodárenská spoločnosť, a.s. od mesta Považská Bystrica investorstvo na technologicky a realizačne náročnú časť projektu – Čerpacia stanica odpadových vôd (ďalej len ČSOV), NN elektrická prípojka a prístupová cesta k ČSOV, výtlačné a gravitačné potrubie od ČSOV po miesto napojenia na kanalizačný systém mesta Považská Bystrica v celkovej dĺžke 2550 m vrátane armatúrnych vzdušníkových a čistiacich šácht. Čo všetko ste už vybudovali a čo vás ešte čaká? V roku 2020 naša spoločnosť zrealizovala časť výtlačného potrubia HDPE d 160 v dĺžke cca 1500 m vrátane 3 ks armatúrnch šácht a 1 vzdušníkovej šachty. Zrealizovali sme stavebnú časť ČSOV, podkladové vrstvy prístupovej komunikácie k ČSOV a časť NN elektrickej prípojky. V roku 2021 zrealizujeme strojnotechnologické vybavenie ČSOV, elektrickú časť vrátane rozvádzača, meranie a reguláciu s prepojením na centrálny dispečing, záložný zdroj elektrickej energie, dobudujeme NN elektrickú prípojku a prístupovú komunikáciu. Z potrubnej časti nám zostáva položiť cca 665 m výtlačného potrubia a gravitačne dopojiť do kanalizačného systému mesta Považská Bystrica, ktorý prevádzkuje naša spoločnosť.. Aký úsek bol zatiaľ najťažší? Náročné bolo zakladanie stavby ČSOV v hĺbke okolo 5 m vzhľadom na výskyt spodných vôd a obmedzené priestorové možnosti. Náročná bola tiež realizácia častí výtlačného potrubia popod štátnu cestu I. triedy a križovanie vodných tokov a cestných priepustov k čomu bola použitá bezvýkopová technológia riadeného vŕtania. Aký je finančný rozpočet na tento projekt? V roku 2020 bola našou spoločnosťou vyčlenená čiastka investičných nákladov na realizáciu nami prevzatej časti projektu vo výške 400 tis. € bez DPH. V roku 2021 plánujeme preinvestovať takisto 400 tis.€ bez DPH. V roku 2022 zvyšok na dokončenie a sprevádzkovanie nami prevzatej časti projektu Kedy s budú môcť obyvatelia Považskej Teplej pripojiť na kanalizáciu? Prvé nehnuteľnosti v m.č. sa budú môcť pripájať po spustení a uvedení do úžívania príslušnej časti projektu. Naša spoločnosť pripraví sfunkčnenie výtlačného potrubia a ČSOV s prislúchajúcimi objektami ku koncu roku 2021. Podmienkou pripájania prvých nehnuteľností je však vybudovanie gravitačných stôk a odbočení k nehnuteľnostiam jednotlivých ulíc m.č. Považská Teplá, ktoré odvedú splaškové odpadové vody z nehnuteľností do nami budovanej ČSOV, ktorá ich následne prečerpe výtlačným potrubím do kanalizačného systému v Považskej Bystrici. Ako majú postupovať občania napríklad v Považskej Bystrici, ktorí bývajú na ulici, ktorá zatiaľ na kanalizáciu napojená nie je, ale chceli by sa napojiť? Nami budované výtlačné potrubie z ČSOV do kanalizačného systému Považská Bystrica je tlakovým potrubím, na ktoré nie je technicky možné pripájať kanalizačné prípojky z akýchkoľvek nehnuteľností.

Pokračovať budú prípojkami

Vybudovanie hlavnej vetvy je len prvá etapa projektu napojenia mestskej časti na verejný vodovod. „Už teraz beží súťaž na dve ďalšie časti, ktoré budú pri Považskej Teplej od mesta a pri Vrtižeri. Práce v centrálnej časti Teplej by mala v nasledujúcich dvoch rokoch robiť vodárenská spoločnosť,“ povedal Ján Panák.