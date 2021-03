Ako na prenájom veľkokapacitných kontajnerov až k domu

Aké majú Považskobystričania možnosti likvidácie odpadu pri veľkom upratovaní? Spýtali sme sa Kataríny Joppekovej, manažérky v oblasti obchodu a marketingu z Megawaste Slovakia, s. r. o.

26. mar 2021 o 7:58 Dominika Mrákavová

Na sídliskách a v mestských častiach sú okrem smetných nádob na komunálny odpad aj stojiská s nádobami na separovaný zber. Ani do nich však nepatrí všetko nepotrebné. Vyloženie nadrozmerného odpadu do priestoru stojiska taktiež nie je správne. Ako na to?

Vyloženie nadrozmerného odpadu do priestoru stojiska sa kategorizuje ako vytváranie čiernych skládok. Tento odpad pri stojiskách nemá čo robiť. Občania mesta Považská Bystrica majú rôzne iné možnosti, ako tento odpad zlikvidovať.

Jednak ho môžu bezplatne doviezť na zberný dvor, alebo zberné miesta, ktoré sa nachádzajú v prímestských častiach. Hlavný zberný dvor je pre občanov otvorený šesť dní v týždni (pondelok – piatok od 6:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00). Druhou možnosťou je, že si môžu prenajať veľkokapacitný kontajner, do ktorého odpad nahádžu a my ho odvezieme a zneškodníme.

Čo všetko patrí medzi nadrozmerný odpad? Na čo všetko si ľudia prenajímajú veľkokapacitný kontajner?

Je to rôzne. Do veľkokapacitného kontajnera môžu v podstate vyhodiť akýkoľvek odpad, ktorý však nie je nebezpečným odpadom. Ľudia si prenajímajú kontajner na zneškodnenie rôznych odpadov, napríklad stavebné odpady, ktoré vznikajú pri prerábkach bytov/domov (stavebná suť, tehly, betóny, omietky), veľkoobjemné odpady ako nábytok, okenné rámy, dvere, menší odpad z domácností (drobné vybavenie ako kuchynský riad, rôzne náradia, biologický odpad z čistenia záhrad (pokosená tráva, konáre, lístie).

Konkrétne pri prerábkach bytov a domov je ideálne, ak by sa vedel odpad oddeliť. To znamená starý nábytok vyhodiť do jedného kontajnera a stavebný odpad a sanitu do druhého kontajnera. Samozrejme, v niektorých prípadoch to nie je možné, respektíve zákazník nie je ochotný zaplatiť si dva kontajnery, potom to môže všetko vyhádzať do jedného kontajnera, tam však už nevieme zabezpečiť ekologické zhodnotenie odpadu.

Čo naopak do kontajnera nepatrí?

Čo určite do tohto kontajnera nepatrí a čo odporúčame doviezť priamo na zberný dvor, je elektroodpad – či už drobný, alebo veľký, žiarovky, žiarivky, rôzne farby, sklo.

Okrem zberného dvora môžu občania mesta využívať aj iné bezplatné spôsoby odovzdania niektorých druhov odpadu.

V spolupráci s mestom Považská Bystrica sme si pre občanov pripravili mobilný zber veľkého elektroodpadu, ktorý za normálnych okolností prebieha 1-krát do mesiaca. Elektroodpad odvezieme priamo spred ich bytu/domu. Veľmi podobne funguje aj mobilný zber olejov. Bohužiaľ, počas korony boli mobilné zbery pozastavené.

Kto si môže objednať veľkokapacitný kontajner?

Veľkokapacitný kontajner si môže objednať ktokoľvek. Len podmienky sa líšia.

Podmienky a postup Prvou kategóriou je občan Považskej Bystrice, ktorý chce pristaviť kontajner v rámci Považskej Bystrice alebo prímestských častí. Cena je 82 eur s DPH za jeden kontajner. Vybaviť si ho môže osobne v sídle spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Hliny 1412 (budova Hantu, na 1. poschodí). Pracovníčka na sekretariáte spíše so záujemcom objednávku a prevezme platbu za kontajner. Vybaviť sa to dá aj elektronicky e-mailom na info@megawaste.sk. Stačí poslať objednávku s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, adresy pristavenia kontajnera, dátumu pristavenia kontajnera a kontaktu na zodpovednú osobu. Pracovníčka pošle potvrdzovací formulár spolu s číslom účtu, kam treba uhradiť sumu 82 eur. Po zaplatení a zaslaní potvrdenej objednávky kontajner občanovi pristavíme. Upozorňujem však, že je dobré objednať si kontajner aspoň 3 – 4 dni dopredu, najmä v letnom období, kedy je zvýšený záujem o prenájom kontajnerov. Tu je dôležité upozorniť občanov, že využívanie tejto zľavy je kontrolované. Pokiaľ ste firma, ktorá uvažuje nad tým, že by zneužila túto možnosť a prenajala si kontajner ako občan, kontrolujeme miesto pristavenia. Pokiaľ sa pristavuje kontajner do areálu firmy, je jasné, že túto službu nevyužívate ako občan a nelikvidujete odpady z domácnosti.

Druhou kategóriou sú: občan Považskej Bystrice, ktorý chce pristaviť kontajner mimo Považskej Bystrice, občan inej obce/mesta, ktorý chce pristaviť kontajner, firma. Tu je cenotvorba individuálna a záleží od rôznych faktorov: miesta, druhu a množstva odpadu.



Kde a ako sa dá kontajner vybaviť?

Stačí zavolať na telefónne číslo 0902 739 275 bezplatnú infolinku 0800 153 000 alebo napísať na email info@megawaste.sk.

Náš obchodný zástupca vám na základe informácií, ktoré mu dáte, vypracuje cenovú ponuku a dá všetky potrebné inštrukcie k postupu.

Ak je žiadateľ bytový dom a organizuje upratovanie pivníc, môže sa prenájom kontajnera hradiť napríklad z fondu opráv?

Áno, toto nie je problém. Kontajner môže byť objednaný aj spoločenstvom bytov a hradený z fondu opráv. Pokiaľ sa jedná o spoločenstvo z Považskej Bystrice, platí cena ako pre občanov, teda 82 eur.

Aké sú veľkosti kontajnerov a na aké obdobie platí prenájom?

K dispozícii máme rôzne veľkosti kontajnerov. Kontajnery priraďujeme podľa druhu odpadu. Štandardne ich pristavujeme na 3 dni, buď 3 dni v týždni, alebo od piatka do pondelka. Každý ďalší deň už je spoplatnený, a to sumou 3,60 eura s DPH/1 deň.

Základné rozmery kontajnerov 2,3 x 4,5 x 0,5 m (š x d x v) – 5 m3 (ťažký stavebný odpad)

2,3 x 4,5 x 1,0 m (š x d x v) – 10 m3 (veľkoobjemný odpad – menšie množstvo)

2,3 x 4,5 x 1,5 m (š x d x v) – 15 m3 (veľkoobjemný odpad – väčšie množstvo)

Menšie rozmery kontajnerov 2,0 x 3,8 x 0,5 (š x d x v) – 3,8 m3 (ťažký stavebný odpad)

2,0 x 3,8 x 1,0 (š x d x v) – 7,6 m3 (veľkoobjemný odpad – menšie množstvo)

2,0 x 3,8 x 1,5 (š x d x v) – 11,4 m3 (veľkoobjemný odpad – väčšie množstvo)

Treba požiadať napríklad radnicu o vyčlenenie priestoru, kde bude kontajner pristavený?

Zo skúsenosti môžem povedať, že toto nie je nutné. Je však dôležité, aby bol kontajner umiestnený tak, aby nezavadzal v prechode alebo prejazde druhým autám a ľuďom, a aby nebol pristavený na cudzom pozemku, ktorého majiteľ má s tým problém. Pokiaľ viem, dosiaľ sme nemali väčší problém s umiestnením kontajnera.

Rekonštruujem byt, objednám si kontajner. Susedia však začnú doň vynášať svoj nadrozmerný odpad a zaplnia kontajner. Čo možno v tomto prípade robiť? Máte skúsenosti s nejakou účinnou prevenciou?

Jediná a najúčinnejšia prevencia je naplánovať si vypratávanie na čo najkratší čas. To znamená, že si objednáte kontajner na piatok ráno a v piatok poobede si ho necháte odviezť. Susedia nebudú mať čas na to, aby do neho vyhádzali svoje odpady. Poprípade ich na to upozorniť nejakým odkazom, ktorý necháte na viditeľnom mieste. Susedov si musíte nejakým spôsobom usmerniť sami.

Poskytujete aj službu vypratávania bytových a nebytových priestorov, ako to celé funguje?

Vzhľadom na záujem zo strany občanov, ale aj firiem sme sa rozhodli poskytovať aj službu „vypratávanie bytových, ale aj nebytových priestorov“. Do nedávna sme v súvislosti s vyprataním priestorov poskytovali len prenájom veľkokapacitného kontajnera, občania, ale aj firmy si museli odpad do kontajnera vypratať sami.

Podstatou tejto služby je, že zákazníkovi poskytneme „kompletný servis“, pristavíme kontajner, vypraceme priestory (podľa požiadavky), kontajner odvezieme a odpad zneškodníme. Našimi službami sa takto snažíme uľahčiť občanom život, zvýšiť jeho kvalitu prostredníctvom kvalitných služieb. Táto služba je určená naozaj pre všetkých, ktorí nemajú dostatok času, energie alebo chuti na vypratanie priestorov, ktoré sú plné nepotrebných vecí. Objednať si ju môže občan, spoločenstvo bytov či firma, ktorá nemá dostatok vlastných ľudí.

Komplexnosť poskytovaných služieb občanom a firmám je našou prioritou.