Diagnostické centrum v nemocnici by mohlo fungovať na jeseň

Počas zimy sa podarilo na 95 percent vymurovať všetky priečky, vybudovať pochôdznu strechu s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou.

27. mar 2021 o 13:51 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ôsmy mesiac pokračuje výstavba nového diagnostického centra v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica, ktorú z pozície zriaďovateľa sumou 1,8 milióna eur financuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku by centrum mohlo naplno fungovať v jesenných mesiacoch.

Počas zimy sa podarilo na 95 percent vymurovať všetky priečky, vybudovať pochôdznu strechu s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. „Aktuálne sa zabezpečujú rozvody elektriny, kúrenia či slaboprúdové rozvody, ktoré sú potrebné nielen pre fungovanie počítačov, ale aj na ovládanie moderných zariadení. K dispozícii bude CT tretej kategórie, moderný digitálny röntgen, sonograf a magnetická rezonancia,“ uviedol po kontrolnom dni Baška.



Stavebné práce na diagnostickom centre by mali byť ukončené v závere júla. „Verím, že na prelome septembra a októbra by mohlo diagnostické centrum naplno fungovať aj so spomínaným interiérovým vybavením s výnimkou magnetickej rezonancie, ktorá bude obstaraná v budúcom roku,“ doplnil Baška.

