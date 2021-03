Z krčmy na považskobystrickom zimnom štadióne budú nové šatne pre mládež

V útrobách považskobystrického zimného štadióna vzniknú nové šatne a zmení sa hlavný vchod na štadión. Rekonštrukciu financuje hokejový klub, mesto a prispeli aj sponzori.

28. mar 2021 o 16:06 TASR

Ako informoval manažér HK 95 Považská Bystrica Ján Zlocha, v priestoroch bývalého pohostinstva vznikne šesť nových šatní. "Začali sme s obnovou nevyužitého priestoru, kde kedysi bývala krčma. Chýbali nám šatne pre mládež, preto sme pripravili projekt ich výstavby. Samozrejme, sme to odkomunikovali s mestom, ktoré tento zámer schválilo. V priestore vzniká šesť šatní, budú síce menšie, ale pre mládež dostatočné. Taktiež ich budú môcť využívať aj hokejbalisti," povedal Zlocha.

Ako dodal, po rekonštrukcii by mal byť hlavný vchod z opačnej strany štadióna. "Chceme využiť parkoviská pri futbalovom štadióne. Aj tie, ktoré sa momentálne popri ceste ku plavárni budujú. Hlavný vchod by mal byť z opačnej strany, ako tomu bolo doteraz, aby mali fanúšikovia priamy vstup na tribúnu, čo bude celkovo komfortnejšie," zdôraznil Zlocha s tým, že investície do zimného štadióna sa nekončia. "Určite by sme chceli časom zatepliť a zaizolovať zadnú stenu, ponatierať konštrukciu či znížiť výšku stropu," uzavrel Zlocha.

Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa urobilo mesto spolu s hokejovým klubom a sponzormi za posledných šesť rokov na zimnom štadióne množstvo práce.

"Ten, kto toto športovisko navštívi po niekoľkých rokoch, určite ho nespozná. Vždy dokážeme zlúčiť finančné prostriedky, čo prináša skvelé výsledky. Už v minulosti sme zrekonštruovali šatne, ktoré využívajú muži, dorast či hostia. Teraz sa novučičkých priestorov dočkajú aj deti," doplnil Janas.