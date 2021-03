Tenisové zručnosti v Amerike rozvíjala aj s Hantuchovou

Adriana Gergelyová, úspešná absolventka prestížnej univerzity v americkej Nevade, ktorá momentálne pôsobí ako trénerka na Maldivách, nám porozprávala o tenisovej ceste.

31. mar 2021 o 9:40 Nika Rýdza

Niečo málo nám prezradila aj o ambíciách občianskeho združenia Lion team, ktorý je známy detským tenisovým táborom na Dutafe v Dubnici nad Váhom.

Ako ste sa dostali k tenisu? Bol to hneď ten šport, ktorému ste sa chceli venovať naplno?

K tenisu ma priviedli rodičia, za čo som im veľmi vďačná. Keď som mala šesť rokov, začala som trénovať v Dubnici nad Váhom.

EŠTE SA DOZVIETE Či Gergelyovú nelákal futbal, keďže jej otec je známy tréner

Či chcela niekedy zavesiť raketu na klinec

Prečo sa rozhodla pre štúdium v USA

Aký je rozdiel v podmienkach na tenis v Amerike a na Slovensku

Prečo sa rozhodla pôsobiť na Maldivách

Nepovedala by som, že som si hneď od začiatku uvedomila, že by som chcela hrať profesionálne. Ale veľmi ma to bavilo a mala som tam kamarátov, čo bolo dôležité.