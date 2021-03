Veľkonočný test na Covid-19 bude platiť dlhšie, povolia kostoly

Negatívnym testom sa bude možné preukázať do 11. apríla. Predĺženie platnosti antigénového či RT-PCR testu platí pre tie, ktoré boli vykonané od 1. do 4. apríla 2021. V kostole sa môžete individuálne pomodliť.

31. mar 2021 o 10:45 SITA

SLOVENSKO. Negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na dnešnom rokovaní schválila vláda.

Od štvrtka 1. apríla spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania individuálna duchovná starostlivosť. Vyplýva to z doplnenia uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu, ktoré dnes odobril kabinet. Podmienkou individuálnych bohoslužieb je podľa rozhodnutia vlády dodržanie protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Rovnako od štvrtka platí výnimka aj pre držiteľov poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Podmienkou je rovnako dodržiavanie opatrení ÚVZ SR.

Rozhodnutím zo stredy 17. marca vláda pre pandémiu koronavírusu opakovane predĺžila núdzový stav do 28. apríla. O oprávnenosti tohto kroku však má rozhodnúť Ústavný súd SR.