Autobusom pocestujete dlhšie, uzavreli most Podvažie

Most v Podvaží uzatvorili, hromadnú dopravu presmerujú. Niekoľko kilometrovú obchádzku budú musieť absolvovať aj zásobovacie vozidlá.

7. apr 2021 o 8:00 Dominika Mrákavová

PODVAŽIE. Rekonštrukcia mostov na Považí pokračuje ďalšou dlhodobou uzáverou cesty. Trasa medzi Bytčou a Považskou Bystrici po pravej strane Váhu bude na pol roka prerušená.

Most v Podvaží začali opravovať ešte pred rokom. Poškodenie bolo väčšie, museli tak prepracovať projekt. Obyvatelia dotknutých obcí budú mesiace využívať obchádzkové trasy dlhé niekoľko kilometrov. Uzávera sa dotkne aj hromadnej dopravy. Na ceste medzi Podvažím a Malou Bytčou uzatvoria most úplne. Cesta tak bude neprejazdná. Pôvodný plán rekonštruovať most na etapy nevyšiel, poškodenie bolo väčšie.

Práce prerušili a museli zhotoviť nový projekt. Most aj cesta patria do správy župy. V najbližších dňoch budú práce pokračovať. „Na základe vyjadrenia zhotoviteľa dôjde k uzávierke mosta v plnom profile v utorok 6. apríla, teda až po veľkonočných sviatkoch,“ povedal Matej Plánek z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pôvodne bol ohlásený termín uzávery na prvý aprílový deň. „Vzhľadom na zlý technický stav a plánovaný rozsah prác je nutné cestnú komunikáciu II/507 v dĺžke 100 metrov úplne uzavrieť na obdobie šesť mesiacov. Práce majú byť ukončené 15. októbra 2021,“ doplnil Plánek.

V čase uzávierky bude doprava v tomto úseku cesty usmernená dočasným dopravným značením. „Za vzniknuté dopravné obmedzenia sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme. Rekonštrukcia tohto mosta je však nevyhnutná a po jej ukončení sa zvýši bezpečnosť cestovania v tomto úseku,“ uzavrel Plánek.

Rovnaký zhotoviteľ

Veľkú rekonštrukciu mosta podstúpili ľudia na Považí len pred niekoľkými mesiacmi. Oprava Orlovského mosta trvala o sedem mesiacov dlhšie oproti plánu, odklady komplikovali dopravu 15 mesiacov.

Rovnaká spoločnosť, ktorá pracovala na hlavnej spojnici medzi oboma brehmi Váhu v Považskej Bystrici, bude pracovať aj v Podvaží. „Zhotoviteľom stavby je spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica,“ informujú z trenčianskej župy.

Ľudia, ktorí cestu denne využívajú, vyslovili obavy o dodržanie plánovaného termínu.

„Ak budú podobne nepripravení ako na Orlovskom moste, môžeme sa tešiť na ročnú obchádzku,“ povedal vodič z povolania Filip Jurík. Považská Bystrica tak bude zažívať ďalší nápor. „Obchádzkové trasy vedú po cestách II/517, I/61 a I/10, vyznačené budú dočasným dopravným značením,“ povedal Matej Plánek z kancelárie župana. Ako obchádzka je teda vyznačená aj diaľnica D1.

Zastávky budú zrušené

Odstávka mosta Podvažie sa dotkne najmä ľudí cestujúcich autobusmi smerom do Žilinského kraja a opačne. „Spoje do Považskej Bystrice na linkách 501469 a 501473 cez Podvažie budú od zastávky Mikšová, Hydrocentrála, rázcestie, respektíve Bytča, Starovec, rázcestie vedené po vyznačenej obchádzkovej trase cez Malú Bytču,“ informuje žilinský dopravný podnik.

Pokračovať budú po diaľnici D1 smer Považská Bystrica. „Zastávky od Považská Bystrica, Podvažie, rázcestie po Považská Bystrica, Lesný závod nebudú počas uzávierky obsluhované,“ doplnili z dopravného podniku. Tieto spoje využívali ľudia zo všetkých obcí po tejto trase. Teraz budú musieť využiť inú alternatívu. „Zníži sa nám počet liniek, budeme musieť kalkulovať pri každej ceste,“ povedala Milada Kamenská. Najviac komplikovanú situáciu však budú mať ľudia, ktorí smerom na Žilinu dochádzajú do práce.

„Jedným autobusom budem musieť ísť do Považskej a tam na ďalší spoj smer Bytča a Žilina. Bude to pre mňa znamenať hodinu a aj dve naviac na ceste každý deň,“ povedal Michal Fečko. Most nebudú môcť využívať ani chodci a cyklisti.

Skomplikuje aj zásobovanie

„Schválená je úplná uzávierka mosta s vylúčením celkovej dopravy, čiže aj peších,“ povedal Matej Plánek z kancelárie župana.

Cesta bude trvať dlhšie aj šoférom osobných vozidiel, uzávera skomplikuje aj zásobovanie.