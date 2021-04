Púchovčan dominoval s dvadsaťjednotkou na Antalya Cupe

Stopér Púchova MARIÁN PIŠOJA s reprezentačnou dvadsaťjednotkou vyhrali medzinárodný Antalya Cup v Turecku.

7. apr 2021 o 15:23 Peter Mičúch

Po výhre 2:0 nad Uzbekistanom, remíze 2:2 so Severným Macedónskom a víťazstve 3:2 s Ukrajinou Slováci zaknihovali cenný triumf.

Aké to boli zápasy?

Každý zápas bol náročný. Ťažko môžem hľadať takéto duely v druhej lige, bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť.

Ktorý súper bol najnepríjemnejší?

Najťažšie sa mi hralo proti Ukrajine. Individuálna kvalita ich hráčov bola na vysokej úrovni. Ich herný systém sa veľmi ťažko bránil.

Duely ste museli otáčať, ukazuje to vnútornú silu tímu, súhlasíte?

Takéto zápasy sa otáčajú ťažko. S chlapcami sme si sadli, sme dobrá partia. Pri treťom góle do siete Ukrajincov bolo vidieť, že s tímom žije aj lavička, všetci vybehli na ihrisko a radovali sa s nami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akú ste mali minutáž?

Prvý zápas som hral druhý polčas, druhý zápas prvých štyridsaťpäť minút a tretí som odohral celý.

NAPÍSALI SME

NAPÍSALI SME Šprintérsky klenot z Milochova. Je najrýchlejší na Slovensku Čítajte

Chýbali Strelec a Suslov, ktorých stiahli do áčka. S nimi by ste boli ešte silnejší, však?

Samozrejme, sú to rozdieloví hráči, ktorí dokážu rozhodovať zápasy.

Čo hovoril na vaše výkony tréner Kentoš?

Hovoril mi, že nie je ani tak dôležité, že hrávam druhú ligu, ale že hrávam. Budú ma ďalej sledovať. O osobných výkonoch sme sa ešte nerozprávali. Ale bol spokojný s tímovou prácou.

Po konci v Trenčíne ste v Púchove, kde hrávate pravidelne. Bol to správny krok?

Teraz to vyzerá, že to bol správny krok. Po skončení zmluvy s Trenčínom som hľadal to najlepšie riešenie pre mňa. Nakoniec to dopadlo tak, že som v Púchove. Zatiaľ to hodnotím pozitívne.

Čo hovoríte na vystúpenia mužov v kvalifikácii MS?

Reprezentačné zápasy sú špecifické. Futbal sa posúva dopredu, niet už ľahkého súpera. Napríklad také Nemecko prehralo doma so Severným Macedónskom. Prvé dva zápasy nám nevyšli, ale myslím, že Slovensko má na to, aby postúpilo na svetový šampionát.