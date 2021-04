Správnym separovaním ušetríme na poplatkoch

V druhom dieli seriálu o odpadoch sme sa pozreli na poplatky a význam triedenia odpadu. Dozviete sa aj, ako nás ovplyvnil nový zákon o odpadoch platný od januára.

12. apr 2021 o 8:11 Dominika Mrákavová

Nakladanie s odpadmi by malo zaujímať všetkých. Nejde len o financie, ale najmä environmentálny aspekt. Skládkovanie stále väčšieho množstva odpadu, ktorý produkujeme, nepôjde donekonečna. Jediným východiskom je zníženie produkcie skládkovaného odpadu, a teda separovanie. Tento týždeň sme sa opýtali Kataríny Joppekovej, manažérky v oblasti obchodu a marketingu z Megawaste Slovakia, s. r. o., ako môžeme pomôcť prírode, ale aj svojej peňaženke lepším separovaním a ako správne na to.

V meste je umiestnených viacero druhov kontajnerov. Čierne aj farebné. Aký je v nich rozdiel?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že máme dva základné prúdy odpadov. Každý občan vytvára komunálny odpad a z neho máme možnosť vytriediť jednotlivé zložky odpadu, ktoré separujeme do farebných kontajnerov, ide teda o komunálny a separovaný odpad. V meste Považská Bystrica máme na zabezpečenie zberu týchto dvoch prúdov odpadov vybudované stojiská. Na stojiskách sa nachádzajú čierne a farebné nádoby. Rozdiel je v tom, na aký odpad sú dané kontajnery určené. Čierne nádoby sú určené na komunálny odpad a farebné nádoby na triedený odpad. Na stojiskách môžeme vidieť rôzne farby kontajnerov, a to:

• Žlté – plasty

• Červené – tetrapaky a kovy

• Modré – papier

• Zelené – sklo

• Hnedé – biologicky rozložiteľný odpad

Aké komodity sa v Považskej Bystrici separujú?

V našom meste máme naozaj prepracovaný systém triedenia odpadov. Jednak tu máme stojiská, na ktorých sú farebné kontajnery určené na jednotlivé druhy odpadu (viď. otázka vyššie), ale okrem toho majú ľudia možnosť triediť aj iné druhy odpadov. Drobné elektroodpady môžu vyhadzovať do veľkých červených kontajnerov od spoločnosti ASEKOL, veľké elektro môžu odovzdať pri pravidelnom mobilnom zbere, poprípade doviezť na zberný dvor. Okrem malého a veľkého elektra môžu ľudia na zberný dvor doviezť aj oleje a vymeniť ich buď za ocot alebo olej, poprípade iné druhy odpadu.

Kam odpad, ktorý vyhodíme do kontajnerov, putuje? Je niečo, čo ľudia stále nesprávne vyhodnotia a vyhodia tam, kam by nemali?

Plasty, tetrapaky a kovy vozíme na separačnú linku. Tam sa ďalej dotrieďujú. Na separačnej linke sa z nich špecifikuje dvanásť druhov ďalších odpadov. Sklo vozíme do Nemšovej. Papier putuje do spracovateľského závodu. Biologicky rozložiteľný odpad vozíme do kompostárne, kde sa ďalej spracúva a vytvára sa z neho kompost. Na to, aby sa mohol odpad využiť ďalej pri recyklácii, je nevyhnutné vyseparovať ho správne. Napriek zlepšovaniu situácie sa totiž neustále objavujú prípady, kedy sa vo farebnom kontajneri objaví aj komunálny odpad, ktorý tam nepatrí. Ak naši kolegovia pri zbere separovanej nádoby zistia, že sú v nej výrazné zložky iného odpadu, prenechávajú nádobu pracovníkom, ktorí zberajú komunálny odpad. Ľudia totiž často hodia napríklad do papiera biologický odpad alebo celé vrecia s komunálnym odpadom, ktoré sa väčšinou pretrhnú a takýto odpad sa potom považuje za kontaminovaný. Preto musí ísť na skládku komunálneho odpadu. Ľudia robia chyby aj pri biologickom odpade, kde treba odpad vysypať a nie ho vhodiť do nádoby spolu s vreckom, pretože v takomto prípade nemôže byť vyvezený do kompostárne.

Niektorí občania sa sťažovali, že plasty, tetrapaky a kovy končia naraz v jednom aute. Je tomu tak doposiaľ?

Systém, kedy sme zvážali žlté a červené nádoby spolu, tu už viac než rok nie je. Snažili sme sa vtedy optimalizovať náklady, vývozné trasy, zlepšovať kvalitu života našich občanov a zároveň šetriť emisie. Keďže plasty, tetrapaky a kovy putujú na separačnú linku, kde sa ďalej dotrieďujú, mohli sme to zvážať spolu. Ako som už povedala, pred viac ako rokom sme s týmto systémom skončili. Bolo to hlavne kvôli tomu, že pre ľudí to bolo ťažko pochopiteľné a my sme ich nechceli mýliť.

Každý rok platia obyvatelia mestu za vývoz odpadu. Z čoho sa táto suma skladá?

Občania mesta a následne aj samospráva platia len za komunálne odpady. Nakladanie so separovaným odpadom je celé hradené zo zdrojov OZV, čo sú organizácie zodpovednosti výrobcov. Ako funguje systém OZV? Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov. Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. OZV plnia pre svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financujú systém triedeného zberu v zazmluvnených obciach.

Ako som už spomenula, občania platia len za komunálny odpad, a to aktuálne 28 eur. Táto suma pozostáva zo zberu, vývozu, likvidácie, uloženia komunálneho odpadu, z nákupu nových nádob, z údržby a výstavby stojísk. Na poplatkoch za rok 2020 sa vybralo cca 1,3 mil. eur a náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2020 boli zhruba 2,5 mil. eur. Mesto takmer polovičku nákladov dotuje z iných zdrojov.

Od januára platí nový zákon o odpadoch. Čo podstatné sa pre občanov zmenilo?

Od januára občanom nastala povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO).

Mesto je povinné zabezpečiť triedenie a následné spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Aby mesto uľahčilo občanom triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, bude do každej domácnosti distribuovať tzv. štartovací balíček, ktorý bude obsahovať 1 ks 10 l špeciálny košík na kuchynský odpad, kompostovateľné vrecká v počte 25 ks a informačný leták, kde budú základné informácie, ako separovať kuchynský odpad a čo patrí do neho a čo nepatrí.

Na stojiskách pri nádobách na komunálny odpad bude umiestnená 240-litrová hnedá nádoba, kde budú občania vyhadzovať naplnené kompostovateľné vrecká kuchynským odpadom. Pokiaľ občan už nebude mať takéto kompostovateľné vrecko, buď si ho dokúpi, alebo bude vyhadzovať v papierovom vrecku, resp. normálnom igelitovom vrecku, ale to je potrebné obsah z vrecka vysypať do hnedej 240 l nádoby určenej na BRKO a vrecko vyhodiť do čiernej nádoby určenej na komunálny odpad.

Dokážeme svojim správaním pri nakladaní s odpadom ovplyvniť výšku platby za odpad?

Určite dokážeme. Tu by som chcela zdôrazniť, že poplatok za uloženie odpadu sa v zmysle zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov odvíja od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. V nasledujúcej tabuľke (viď vľavo) je prehľad úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a zákonného poplatku za 1 tonu v príslušnom roku. Prehľadná tabuľka ukazuje úrovne vytriedenia a zákonného poplatku od roku 2018.

Z tabuľky aj grafu (viď vľavo) ihneď vidíme finančný nárast poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku. Pokiaľ by sme v tomto roku 2021 dosiahli úroveň vytriedenia nad 40 percent, zákonný poplatok v roku 2022 by bol 18 eur za tonu a pri úrovni vytriedenia vyššej ako 50 percent by bol zákonný poplatok v roku 2022 – 15 eur za tonu. Pokiaľ by úroveň vytriedenia klesla pod 30 percent, poplatok by sa zvýšil na 27 eur za tonu.

Zároveň z tabuľky vidieť, že separovaním znižujeme aj ročné uloženie komunálneho odpadu, pretože zvyšujeme úroveň vytriedenia.

Tu vidíme, že ako občania dokážeme priamo znížiť náklady na odpadové hospodárstvo a zároveň šetriť životné prostredie.

Už v škole nás učili, že odpad treba separovať. Keď sa však spýtate na ulici, prečo je to dôležité, odpovede sú váhavé. Je to nízkou uvedomelosťou?

V predošlej otázke sme vysvetlili, že separovať, je veľmi dôležité z pohľadu ekonomického. Ale separovať je veľmi dôležité aj z pohľadu životného prostredia. Nie je možné, aby sme neustále vytvárali nové skládky, kde budeme vyvážať každoročne tisíce ton odpadu, pretože tým ničíme prírodu. Zároveň triedením odpadu šetríme aj druhotné suroviny, ktoré sú potrebné na výrobu tovarov, ktoré nakupujeme.

Organizujete semináre alebo akcie, kde sa snažíte zlepšiť fungovanie separovania priamo medzi ľuďmi? Akou formou?

Samozrejme. Materské, základné, stredné školy, ako aj iné inštitúcie majú možnosť objednať si bezplatnú prednášku, ktorá je zameraná na vysvetlenie spôsobu nakladania s odpadmi, ako aj samotné triedenie odpadov. Prednášky sú však zamerané najmä na deti. Prebiehajú interaktívnou a najmä hravou formou. Deťom ukážeme, ako sa má správne separovať, čo patrí a nepatrí do jednotlivých smetných nádob. Je dôležité vysvetliť im, aké sú negatívne dôsledky nášho súčasného environmentálneho správania a naopak, akú zmenu dokážeme spraviť, pokiaľ nebudeme ľahostajní k životnému prostrediu. Súčasťou prednášky bude aj názorná ukážka komunálnej techniky. Do areálu školy bude pristavené smetiarske auto a deťom bude názorne prezentované, ako prebieha vývoz odpadu, ako takéto auto funguje. Aj touto edukáciou sa snažíme o to, aby sa zodpovednosť k životnému prostrediu stala samozrejmosťou.