Aj seniori by mali dbať na zdravú výživu, majú jesť častejšie a menej

Pre zachovanie dobrej kvality života v seniorskom veku je dôležité dodržiavanie zdravej výživy a stravovacích návykov.

14. apr 2021 o 9:05 TASR

SLOVENSKO. Seniori by mali jesť v priebehu dňa častejšie a v menších množstvách. Jedlo by malo byť pripravené tak, aby bolo ľahko stráviteľné, a večerať by mali najneskôr dve hodiny pred spánkom. Upozorňujú na to pracovníci z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

"Raňajky majú pokryť zhruba 20 percent z denného energetického príjmu, obed by mal pokryť asi tretinu a večera štvrtinu denného energetického príjmu. Desiata a olovrant by mali pokrývať asi desať percent z denného príjmu energie," vysvetlili odborníci s tým, že u obéznych osôb sa odporúča mať väčší časový odstup medzi raňajkami a večerou.

Strava starších ľudí by mala obsahovať dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, najmä listovej. "U starších osôb je častým javom deficit železa a selénu, ako aj vitamínu C, A, E a skupiny B. Spomalené pochody látkovej premeny sú pozitívne ovplyvňované dostatočným príjmom vitamínov. V zásade sa ich potreba nelíši od potreby v dospelom veku, dokonca je napríklad potreba vitamínu B12 vyššia. Skôr ako výživové doplnky odporúčame prijímať vitamíny v ich prirodzenej forme," vysvetlili.

Odborníci upozorňujú, že vo vyššom veku klesá pocit smädu, preto by si mali seniori pitný režim pripomínať napríklad vo forme pripomienok na chladničke alebo nosením plnej fľaše všade so sebou.

U osôb nad 65 rokov sa v rámci pitného režimu odporúča vypiť približne 2250 mililitrov tekutín za deň, pričom by ich mali prijímať rovnomerne počas dňa. Ideálne na pitie sú čistá voda, rôzne bylinné čaje, prípadne čerstvé šťavy riedené vodou.

Príjem kuchynskej soli je podľa odborníkov potrebné obmedzovať do päť gramov denne. Vyšší príjem soli v strave súvisí so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a s výskytom hypertenzie, hlavne pri súčasnom nízkom príjme draslíka. Odporúčajú preto nedosáľať hotové jedlá a redukovať v jedálničku potraviny s vysokým obsahom soli, ako napríklad údeniny, konzervované potraviny, slané oriešky či lupienky.