Doučovací projekt v základných školách bude podporený sumou 1 480 000 eur

15. apr 2021 o 14:17 SITA

PÚCHOV. Do podpory doučovania v projekte Spolu múdrejší bude investovaných takmer 1,5 milióna eur. Po dnešnej návšteve Základnej školy J. A. Komenského v Púchove to vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Púchovská škola je jednou zo 471 škôl, v ktorých rezort školstva podporí doučovanie žiakov v popoludňajších hodinách.

Najväčší záujem o účasť na projekte bol na východe Slovenska, v Košickom kraji sa prihlásilo 108 a v Prešovskom kraji 97 škôl. „My sme v prvej fáze projektu mohli pokryť iba 170 škôl z takmer 500 prihlásených a ja som rád, že nakoniec sa nám podarí finančne zabezpečiť projekt vo všetkých školách, kde chcú doučovať a posunúť vedomosti svojich žiakov,” uviedol Gröhling.



Do doučovania sa mesačne zapojí približne tritisíc pedagógov. „V projekte dávame možnosť zapojiť sa nielen kmeňovým pedagógom, ale aj bývalým či budúcim v rámci vysokoškolského štúdia, ktorých môžu jednotlivé školy osloviť. V siedmom mesiaci by sme celý projekt doučovania chceli preklopiť do projektu letných škôl, ktoré budú pokračovať dobrovoľne počas prázdnin,” dodal minister školstva.



Projekt Spolu múdrejší je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom doučovania svojich žiakov ohrozeným školským neúspechom alebo nedostatočným dištančným vzdelávaním vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v popoludňajších hodinách v stanovenom rozsahu.