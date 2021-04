Od pondelka sa otvoria obchody, múzeá, knižnice, plavárne aj športoviská

Od pondelka 19. apríla sa nebude zákaz vychádzania uplatňovať na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok, ktoré budú po novom otvorené.

16. apr 2021 o 15:42 SITA

Vyplýva to z Návrhu na aktualizáciu opatrení ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý dnes schválila vláda. Zároveň sa od pondelka otvárajú múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady podľa podmienok stanovených vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.



Vláda tiež od pondelka povolila otvorenie kurzov autoškoly, možnosť návštevy bohoslužieb, plavární alebo športovísk. Zároveň sa ruší sa aj povinná práca z domu pre zamestnancov. "Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa," informoval Úrad vlády SR.

V prípade cesty do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť po novom cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do okresu v 4. stupni varovania podľa OVID automatu bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. Detaily podľa Úradu vlády SR upresní vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.



Obmedzenie pohybu podľa uznesenia naďalej ostáva v čase od 20:00 do 5:00.