GALÉRIA: Pribudne cesta z Považskej Bystrice do Púchova

Staré železničné teleso medzi Považskou Bystricou a Púchovom prerábajú na cestu. Nosice sa bránia, narastie im počet áut. Projekt je však už rozbehnutý.

19. apr 2021 o 7:10 Dominika Mrákavová

MILOCHOV / NOSICE. Pri výstavbe novej železničnej trate medzi Považskou Bystricou a Púchovom využijú starú trať ako novú cestu. Tá bude bez obmedzení druhu dopravy, znamená to teda rýchlejšiu spojnicu medzi okresmi.

Cesta má nahradiť chýbajúcu železničnú zastávku v Milochove a uľahčiť najmä dochádzanie smerom do Púchova. Nosičanom sa však ďalšia spojnica cez obec nepozdáva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na prvom úseku už pracujú

Prestavbu starej železničnej trate, po ktorej časti už vlaky nejazdia, rozdelili na dva úseky. „Nakoľko sa nová trasa železnice v úseku dlhom asi 500 metrov dostáva do pôvodnej trasy, riešená preložka bude rozdelená na dva samostatné úseky A a B. Úsek A začína v katastri obce Nosice a pripája sa na miestnu komunikáciu.

Od stykovej križovatky komunikácia postupne stúpa na úroveň železničného zvršku a pokračuje v dĺžke približne šesť kilometrov až do katastrálneho územia Milochov. Na konci úseku sa napája na existujúcu cestu III. triedy,“ povedala Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky. Na prvej časti trasy už aktívne pracujú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dokončia ihrisko v Šebešťanovej Čítajte

„Momentálne sa robia práce na úseku A, a to úpravou terénu. Boli urobené práce na výruboch stromov, uskutočnila sa pasportizácia umelých objektov, ako sú múry, priepusty, mosty, robí sa odvodnenie drenážnym trativodom,“ doplnila hovorkyňa.

Stavebné práce v častiach Milochov a Nosice tak neustávajú. „Je to únavné, už to trvá roky. Neviem, kedy sa dočkáme opäť pokojných dní,“ povedala Alena z Nosíc.

Obojsmerná cesta aj jednosmerky

Pri dlhých jednaniach o budovaní novej železnice vrátane dvoch tunelov a mostov mali mestá a mestské časti viaceré podmienky. Tie majú uľahčiť ľuďom žijúcim v tejto lokalite život, ktorý zmeny skomplikovali.

„To zrušenie železničnej zastávky je pre nás stále náročné. Mesto sa síce snaží nahradiť nám to autobusmi, to však rieši len dochádzanie na jednu stranu. Do Púchova je to pre nás veľa času na ceste naviac,“ povedala Karolína z Milochova. Tento stav by mala uľahčiť práve nová cesta.

„Komunikácia bude v riešenom území vedená tak, aby bolo využité opustené železničné teleso. Bude budovaná ako obojsmerná, dvojpruhová komunikácia tretej triedy,“ povedala Feik Achbergerová. Úsek A začína v Púchove v časti Nosice a končí za mestskou časťou Dolný Milochov, kde sa napája na jestvujúcu cestu.

„Úsek B začína medzi časťou Dolný a Horný Milochov pri západnom portáli tunela Milochov a končí na konci Horného Milochova, kde sa napojí na novovybudovanú cestu, ktorá končí pri bývalých strojárňach,“ doplnila hovorkyňa.

Vybudujú aj príjazdové cesty. „Na zabezpečenie napojenia na jestvujúcu infraštruktúru budú slúžiť dve jednosmerné a jedna styková križovatka pri opustenej stanici Milochov,“ povedala hovorkyňa železníc.

Cestu dokončia o niečo neskôr

Na výstavbe cesty už pracujú, no termín dokončenia nie je viazaný na dokončenie železnice. „Z dôvodu, že predmetná pozemná komunikácia netvorí súčasť investícií, respektíve spolufinancovania zo strany Európskej komisie, jej kompletné vyhotovenie predpokladáme až v druhej polovici roku 2022,“ povedala Ria Feik Achbergerová. Tento termín však nie je konečný ani záväzný.

„Uvedenie do prevádzky bude závislé od konaní o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií s Trenčianskym samosprávnym krajom ako budúcim správcom,“ doplnila hovorkyňa.

Ľudia z regiónu sú tak v neistote, kedy sa im situácia s dopravou vyrieši. „Odklady nás už znepokojujú, už nech toto všetko skončí. Zostali nám len popraskané múry a zničené nervy,“ povedali Milochovčania. Tí dúfajú, že napokon sa novej ceste prispôsobí aj hromadná doprava.

„Verím, že po tých útrapách nám aspoň spravia trasu prímestského autobusu do Púchova tadiaľto,“ povedala Karolína z Milochova. Ako doplnila, pevne dúfa v konečný termín o rok a pol.

Rozpočet nie je konečný, materiál využijú

Účet za celý projekt prebudovania železničnej trate na regionálnu cestu nie je konečný a ani známy. „Momentálne aktualizujeme projektovú dokumentáciu na základe pripomienok dotknutých orgánov a budúceho správcu. Upravuje sa tak aj pôvodný rozpočet, oficiálne údaje budú zrejmé a k dispozícii až po vyhotovení predložení uvedenej zmenovej projektovej dokumentácie,“ povedala hovorkyňa železníc.