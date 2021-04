Vďaka článku v novinách prišiel nadšený zberateľ k podpisu Demitru

JAKUB MIŠÍK z Dulova je nadšený zberateľ autogramov. V jeho zbierke je vyše dvetisíc kúskov. Vďaka článku v Obzore sa dostal aj k podpisu Pavla Demitru.

19. apr 2021 o 14:47 Peter Mičúch

Ako ste sa dostali k zbieraniu podpisov?

Na začiatku som nemal zámer zbierať autogramy. V roku 2010 Chicago Blackhawks vyhralo Stanleyho pohár, v tíme boli aj Marián Hossa s Tomášom Kopeckým. Bola to veľká vec, pohár zavítal už po niekoľkýkrát na Slovensko. Ja som ho dovtedy nikdy nevidel. Naskytla sa mi možnosť ho vidieť, keďže Tomáš Kopecký je rodákom z Novej Dubnice.

Prišli sme k úradu, Tomáš zdvíhal na pódiu pohár nad hlavu. Potom zišiel dole, fotil sa s nami a dával autogramy. Nebolo tam veľa ľudí, možno preto, lebo všade boli letáky, že akcia je zrušená.

Dostal som sa k Tomášovi, podal som si s ním ruku, odfotil sa. Je to jeden z mojich najväčších zážitkov. Vtedy mi nešlo o autogram, chcel som sa s ním stretnúť a vidieť trofej.

Aké to malo pokračovanie?

Nasledujúce dva roky to nepokračovalo nijako. O dva roky som maturoval. Slovenskí hokejisti vtedy získali striebro na svetovom šampionáte, opäť v tom mali prsty aj Dubničania Tomáš Tatar, Ivan Baranka, Mário Bližňák a Marek Hovorka.

Chalani sa mi podpísali do bloku, mal som z toho radosť. Ale ešte stále som nebol zberateľom.

Jeho zbierka je úctyhodná. (zdroj: Peter Mičúch)

O rok usporiadal podpisovú akciu hokejový aj futbalový Slovan Bratislava. Chodil som tam ako slabozraký do školy, na pomaturitné štúdium. Hokejová akcia bola zvláštna v tom, že sa uskutočnila v električke.

V električke boli zaujímaví hráči: Marko Daňo, Vlado Mihálik, Roman Kukumberg. Od nich som si zobral po dve kartičky, aj pre kamaráta.

Kedy sa to zlomilo a stali ste sa zberateľom?

Na internete som pátral, či sa nájdu aj iní zberatelia podpisov. Našiel som skupinu, v ktorej si vymieňali autogramy medzi sebou. Nafotil som svojich slovanistov a napísalo mi jedno dievča z Česka, že by mala záujem o Mira Šatana.

Nevedel som, či mi niečo pošle. Neskôr som sa dozvedel, že aj pre ňu to bola prvá výmena. Poslala mi Pavla Francouza. To bol zlomový moment.

Koľko máte v súčasnosti podpisov?

Dovedna 2456, väčšinou od športovcov.

Ktoré považujete za najcennejšie?

Ricka Nasha či Krisa Drapera. Pred dvoma rokmi sa v Piešťanoch konal mládežnícky Hlinka Gretzky Cup. Pôvodne tam išli s tým, že sme si nachystali súpisky výberov Ruska či Švédska. Niektorí hráči sú v súčasnosti už draftovaní.

Ich mená som počul prvýkrát, ale vedel som, že sú to budúce hviezdy, veď na tom turnaji hral napríklad aj Marián Gáborík.

Švédski hokejisti boli veľmi milí, podpísali sa mi všetci. Američania sa veľmi ponáhľali, neviem, či sa nechceli podpisovať. Milí boli aj Rusi. Bol tam aj brankár Yaroslav Askarov, ten bol za najväčšiu hviezdu. Naňho sme čakali najdlhšie, ale nebral by som to ako nejakú odmeranosť, chcel si nás vychutnať.

Ako ste sa dostali k podpisu Igora Larionova?

Bola to zhoda náhod. Ešte tri dni predtým som ležal s horúčkami v posteli. Chcel som ísť do Žiliny na hokejistov do 20 rokov, Slováci hrali s Rusmi. Trénerom bol Igor Larionov, brankárov mal na starosti Nikolaj Chabibulin.

Po zápase sme išli do miestnosti určenej na tlačovky, trochu sme sa im motali pod nohy, ale snažili sme sa byť ticho. Všetci sa nám popodpisovali. Odtiaľ sme išli k autobusu a tam sme stretli Larionova.

Na to, aká je to hviezda, nebolo cítiť žiadnu jeho nadradenosť. Ochotne sa s nami odfotil, popodpisoval všetko.

Len ma trochu mrzí, že na spoločnej fotografii sa pozerám inde. Bola už tma a vzhľadom na moju zrakovú chybu som nevedel, kam sa mám pozerať.

V prvom rozhovore pre Obzor ste hovorili, že vám chýba podpis Pavla Demitru. Už ho máte?

Už ho mám, veľmi zaň vďačím rozhovoru v novinách. Napísalo mi zo päť ľudí, že mi ho pošlú. Dvaja mi ho aj venovali, jeden mi ho priniesol až pred našu bytovku.

Vytúžený podpis Pavla Demitru. (zdroj: Peter Mičúch)

Pýtal som sa ho, čo za to chce, ale on mi povedal, že on kartičku len tak nosil v peňaženke.

Stretli ste sa pri prosbeo autogram niekedy s odmietnutím?

Som toho názoru, že keď prosíte o autogram a ste milý, tak väčšinou ľudia nemajú s tým problém. Naopak, majú radosť, že je o nich záujem. Najmä tí starší športovci, ktorí už majú kariéru za sebou. Takto som sa dostal napríklad k podpisu Jána Zacharu. Ten mi povedal, že už má zlato z olympiády, ale vlastnú podpiskartu ešte nie.

Už vás pri vymieňaní niekto oklamal?

Najhoršie to bolo pri podpise Paľa Demitru. Odpoveď mi prišla, ale horšie bolo, že dotyčný sa na Demitru zahral a podpísal si to sám. Prišiel som o nejaké podpisy, nevadí, poučil som sa.

Keď mením s niekým, koho nepoznám, tak len jeden podpis za druhý.

Hovorili sme o podpisoch hokejistov, máte ich aj od futbalistov?

Bol som na podpisovej akcii slovenských futbalistov, podpísali sa mi všetci.

Taký Martin Dúbravka vtedy hrával v Dánsku, poznali sme ho na Slovensku. Teraz chytá v Premier League a pozná ho celý svet.

Aj futbalisti sú pri podpisovaní milí?

Ale áno. Niektorí aj vyzerali, že by už chceli ísť preč, ale to sa im nedá vyčítať, keď tam sedia tri alebo štyri hodiny a len podpisujú.

Po ktorom podpise túžite?

Snažím sa skompletizovať roky, kedy sme získali medaily na hokejových šampio-nátoch. Chýba mi Peter Sejna alebo Ronald Petrovický. Tomu som už písal na dve adresy do Ameriky, ale asi neboli správne.

Pri podpisoch často športovci pridajú aj venovanie. Máte nejaké netradičné?

Okrem venovaní Jakubovi som z výmen získal aj také s venovaním Markétke či Jindřichovi. Vždy ma poteší, keď niekto pridá list. Napríklad bývalý hokejista Július Černický mi napísal, že je rád, že sa venujem tomuto koníčku a že vďaka nám zberateľom sa nezabúda na legendy športu.

Aký netradičný zážitok máte pri zbieraní podpisov?

Opäť spomeniem Hlinka Gretzky Cup. Chcel som podpis Jána Filca. Chalani ma poslali za ním k stolu. Prišiel som ku nemu a poprosil som ho o podpis. On mi povedal, že jasné, ale že sem prišiel len tak na pivo a chcem asi Jána Filca. Pomýlil som si stôl.

Chodievali ste na hokejové zápasy? Komu fandíte?

Najbližšie tu máme Trenčín, radi sme chodili na Duklu. Podarilo sa mi vycestovať aj do Nemecka na hokejový šampionát. Bol to skvelý zážitok, až na tie výsledky. Vybrali sme si zápasy proti Rusku a USA, prehrali sme.

Vždy mi imponoval štýl FC Barcelona, veľa nahrávok, gólov. Teraz sa im nedarí, každá éra raz skončí, musia znovu budovať káder.

V súčasnosti sa dá šport pozerať iba v televízii. Baví vás to pozerať, aj keď chýbajú diváci?

Pri ruchových reproduktoroch sa pre moje oči veľa toho nemení. Aj keď rozu-miem, že hráči by tam mali radšej divákov.

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Chcel by som poďakovať ľuďom, ktorí sa po prvom článku rozhodli mi podarovať autogramy, či už zo svojich zbierok, alebo aj celé zbierky, vážim si to.