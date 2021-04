Likvidácia odpadu z firiem má svoje pravidlá

V pravidelnom seriáli o nakladaní s odpadom v Považskej Bystrici prinášame informácie o odpadu z firiem, ale aj o mestských častiach a separovanom zbere.

23. apr 2021 o 7:54 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Čitateľom Považského Obzoru v pravidelnom seriáli prinášame odpovede na časté otázky súvisiace s komunálnym odpadom. V tretej časti nám Katarína Jopeková, manažérka obchodu a marketingu spoločnosti Megawaste Slovakia, s. r. o., povie, aké možnosti majú pri nakladaní s odpadmi súkromné spoločnosti. Poinformuje o systéme registrácie, spresní, čo je komunálny a čo výrobný odpad a prezradí aj iné zaujímavosti.

Aké možnosti majú súkromné spoločnosti pri likvidácií odpadu?

Súkromné spoločnosti sú povinné urobiť ohlásenie k poplatku za odpady, kde vypíšu počet svojich pracovníkov, za ktorých sú povinní platiť poplatok za odpad. Na základe počtu pracovníkov im bude pridelená veľkosť nádoby v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica zo dňa 15. 6. 2016. Pokiaľ veľkosť nádoby, ktorú pridelí mesto, súkromnej spoločnosti nevyhovuje, má možnosť požiadať aj o množstevný zber, kde si určí priamo veľkosť nádoby aj frekvenciu vývozu a na základe toho jej bude vypočítaný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Je rozdiel v cenníku pre komunálny a separovaný zber? Sú to dve veci. Alebo ak má firma kontajnery na komunálny odpad, má automaticky aj na separovaný zber?

Súkromným spoločnostiam mesto momentálne neposkytuje nádoby na separovaný zber, ale firmy majú možnosť vytriedený odpad z komunálneho odpadu bezplatne po dohode s mestom doviezť na zberný dvor Zámostie. Je dôležité vedieť, že sa jedná iba o odpad, ktorý je vytriedený z komunálneho odpadu, nesmie to byť žiaden výrobný odpad.

To je odpoveď na otázku, ako nakladať s komunálnym odpadom. Čo v prípade, že firma produkuje výrobný odpad? A čo sa považuje za výrobný odpad?

Výrobný odpad je odpad, ktorý je výsledkom výrobnej činnosti danej spoločnosti. Napríklad, ak firma vyrába súčiastky, výrobným odpadom sú obalové materiály (krabice, plastové obaly...), ďalej odpad, ktorý vzniká priamo pri výrobe súčiastok, t. j. napríklad zostatky z výroby.

Čo má firma urobiť v prípade, že pri jej činnosti vzniká takýto výrobný odpad? Má aj určité povinnosti?

Pokiaľ súkromná spoločnosť produkuje výrobný odpad, mala by mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá pre ňu zabezpečí buď zneškodnenie, alebo zhodnotenie takéhoto odpadu. Firma totižto musí každý rok vykazovať, koľko takéhoto výrobného odpadu vyprodukovala a ako s ním naložila. V prípade, že je spoločnosť, ktorá si nevie rady, vieme jej pomôcť a nastaviť systém nakladania s výrobnými odpadmi. Stačí, aby nám poslala požiadavku na email info@megawaste.sk alebo zavolala na bezplatné číslo 0800 153 000.

V Považskej Bystrici je niekoľko priemyselných parkov. Ako to funguje tam? Sú tieto lokality brané ako jeden priestor, kde sa odpad rieši spoločne?

V týchto lokalitách je odpad riešený rovnako ako v iných častiach mesta. Každá súkromná spoločnosť zodpovedá za svoj odpad sama a aj má samostatné nádoby.

Ako je to s autoservismi? Tie často produkujú nebezpečný odpad, ako motorové oleje a iné prevádzkové kvapaliny. Majú možnosť likvidácie takéhoto odpadu prostredníctvom vašej spoločnosti?

Každý autoservis by mal mať uzatvorenú zmluvu alebo objednávku s oprávnenou odbornou organizáciou, ktorá môže nakladať s nebezpečnými odpadmi. Bohužiaľ, naša spoločnosť nemá povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktorých pôvodcami sú autoservisy.

Čo napríklad nemocnica v Považskej Bystrici, spolupracujete aj v tejto oblasti?

Momentálne nie. V nemocnici majú takmer každý rok vyhlásené verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb súvisiacich s nakladaním s nemocničným odpadom. Posledné dva roky zabezpečuje tieto služby pre nemocnicu iná spoločnosť.

V minulých seriáloch o odpadoch sme riešili separovaný zber v meste Považská Bystrica. Našich čitateľov dodatočne zaujímali ešte nasledovné informácie. Mestské časti Považskej Bystrice sú dosť vzdialené od jadra mesta. Sú aj v nich stojiská kontajnerov na separovaný zber?

Stojiská na separovaný odpad sa nachádzajú aj v mestských častiach Považskej Bystrice. V niektorých mestských častiach – Orlové, Milochov, Považská Teplá, Šebešťanová – sa nachádzajú aj zberné miesta.

Ako funguje vrecový zber separovaného odpadu v Považskej Bystrici a okolí?

Vrecový zber separovaného odpadu funguje v mestských častiach pre rodinné domy na Dedovci a v Jelšovom a Hliníkoch. Občania dostanú vždy na dva roky štyri farby vriec, po jednej farbe na mesiac a do týchto vriec separujú odpad. Vždy raz za mesiac zberová spoločnosť Megawaste tento vyseparovaný odpad zbiera spred rodinných domov.

Blíži sa Deň zeme. Zapájate sa mimo pandémie do aktivít súvisiacich s obľúbeným sviatkom?

Áno a veľmi radi. Po minulé roky sme sa pravidelne zapájali do aktivít, ktoré organizoval okresný úrad, poprípade samotné mesto Považská Bystrica. Okrem toho robíme prednášky a prezentácie pre MŠ a ZŠ, ktoré o to majú záujem. Tento rok to nebude iné. Boli sme oslovení z mesta, že môžeme byť partnerom tohtoročnej akcie, ktorú mesto organizuje v rámci Dňa zeme. Samozrejme, prijali sme to s veľkou radosťou.

Aký je váš odkaz ľuďom v kontexte ochrany planéty a zodpovedného správania?

V súčasnosti sa stretávame s tým, že veľa ľudí sa neustále na niečo sťažuje. Sťažuje sa na to, že v meste je neporiadok, že deti sa hrajú na ihrisku, ktoré je plné odpadkov, že ľudia netriedia odpad. Moje odporúčanie je: Začnite sami od seba. Prekáža vám neporiadok na ihrisku? Zoberte rukavice a vrece a choďte to upratať. Váš sused netriedi odpad? Choďte mu príkladom a trieďte ho vy. Systém nakladania s odpadmi nie je ideálny. To vieme. Ale ak vyjdeme z našej komfortnej zóny a sami od seba začneme niečo robiť pre našu spoločnosť, pre ochranu planéty, možno sa nám podarí zmeniť správanie ľudí. Ja verím, že ľudia vedia ako na to, oni nepotrebujú návod, potrebujú nakopnutie.