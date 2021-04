GALÉRIA: Z odpadu by poskladali aj auto

Zapojili ste sa tento rok do aktivít ku Dňu Zeme?

Anna Zámocká: Celý rok sa snažíme žiť čo najviac bezodpadovo. Do prírody chodíme s deťmi takmer každý deň a vždy deti učím, že treba všetko, čo tam nepatrí, odniesť. Nie je to len estetická záležitosť, škodí to aj zvieratkám.

Ján Kalach: Podporil som nejaké združenia finančne. Na to, aby som sa zapojil priamo do nejakej brigády nemám moc čas. Tak sa to snažím vykompenzovať aspoň príspevkami.

Martin Hálek: S viacerými rodinami sme sa dali dokopy a zobrali deti k ohniskám v okolí, ktoré sme vyčistili. Je to smutné, že ľuďom je zaťažko odniesť si prázdne obaly z toho, čo zjedia a vypijú, no niesť plné im nevadilo. To mi príde ako taký základ k čistým lesom.

Zuzana Šimová: Nielen na Deň Zeme ale každý mesiac ideme viacerí ku skládke a čistíme okolie od toho odpadu, ktorý tam rozfúkalo. To neustále skládkovanie je veľká záťaž pre našu krásnu prírodu.