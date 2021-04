Firma Spanner SK prináša inovácie a radí sa k zamestnávateľom poskytujúcim prácu s vyššou pridanou hodnotou v regióne

Firmu vytvárajú ľudia, ktorí prichádzajú s nápadmi a dávajú im reálnu podobu.

26. apr 2021 o 10:06

Strojárska výroba - Vývoj produktov - Automatizácia

Spoločnosť Spanner SK, k.s., so sídlom v Považskej Bystrici, je súčasťou úspešnej skupiny stredne veľkých spoločností združených v skupine Spanner Group s viac ako 60 ročnou tradíciou v strojárskom priemysle.

Na Slovensku bola založená v roku 2005 ako dcérska spoločnosť nemeckej rodinnej firmy Otto Spanner GmbH.

O tom, ako sa spoločnosť vyvíjala, čomu sa aktuálne venuje a aké sú jej plány na najbližšie obdobie nám porozprával jej CEO, Patrik Lišaník.

Aké boli začiatky Spanner SK v Považskej Bystrici?

Od roku 2005 sme sa špecializovali na výrobu lisovaných dielcov do automotive. Neskôr sme sa preorientovali na výrobu kotlov a iných komponentov pre firmy zo skupiny Spanner Group.

Uvedomovali sme si však, že ak sa chceme posúvať vpred a rásť, musíme diverzifikovať riziko a hľadať nových obchodných partnerov, pre ktorých budeme poskytovať komplexné služby zákazkovej výroby.

Od založenia sme tak prešli výrazným vývojom a premenou do aktuálneho stavu. Investovali sme do technologického vybavenia, dôsledne sme vyberali ľudí na každú pozíciu. Zamestnali sme vysokokvalifikovaných pracovníkov a konštruktérov, ktorí vedia navrhnúť riešenia pre zákazníkov podľa ich požiadaviek tak, aby boli funkčné a efektívne vyrobiteľné.

Čomu sa aktuálne spoločnosť venuje?

Zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti strojárskej výroby. Zaoberáme sa spracovaním plechov, výrobou zváraných zostáv a montážnych celkov na kľúč, od návrhu dizajnu až po finálny výrobok. V rámci poskytovania služieb zastrešujeme oblasť automatizácie a výroby jednoúčelových strojov a zariadení. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti pôsobiace hlavne v oblastiach recyklácie, obnoviteľných zdrojov energie či filtračných systémov. Väčšina našej produkcie smeruje na export.

Keďže sme v úzkom kontakte s novými technológiami a sledujeme trendy vo svete, dostali sme sa do bodu, kedy sme si povedali, že dokážeme navrhnúť plne funkčné komplexné riešenia a naše skúsenosti by sme radi využili na vlastný vývoj produktov. Ten dokážeme financovať z vlastných zdrojov vďaka zákazkovej výrobe, ktorá je pre nás stále hlavným zdrojom tržieb.

Určili sme si novú stratégiu a smerovanie spoločnosti, s cieľom zamerať sa na vývoj vlastných inovatívnych zariadení. V roku 2020 sme získali Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

O aké zariadenia sa jedná?

Situácia na Slovensku a vo svete sa s príchodom pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020 výrazne zmenila a aj v nadväznosti na aktuálnosť sme sa rozhodli zamerať na oblasť dezinfekčných zariadení. Na trh sme priniesli dva vlastné inovatívne produkty - Dezinfekčnú bránu a Smart dezinfekčný stojan Stela.

Oba produkty sú dielom „spannerákov“, ktorí prišli s nápadom, kompletným návrhom aj konštrukčným riešením. Dizajn stojanu nám navrhol Ing. arch. Maroš Kostelanský z Považskej Bystrice a kompletnú výrobu oboch produktov realizujeme vo vlastných výrobných priestoroch. Našim cieľom je podporovať rozvoj nášho regiónu a pri externých spoluprácach volíme regionálne partnerstvá.

Od roku 2019 sa zaoberáme novými technológiami v odpadovom hospodárstve. Životné prostredie, téma recyklácie a obnoviteľných zdrojov je nám blízka, preto by sme sa radi sústredili na aktivity práve v tejto oblasti. Udržateľnosť je témou na niekoľko ďalších dekád a my chceme byť súčasťou tejto veľkej priemyselnej zmeny.

Aká je situácia na trhu práce a pri hľadaní nových zamestnancov v našom regióne?

Aktuálne máme 65 zamestnancov, ktorí sú angažovaní a prichádzajú s nápadmi na zlepšenia procesov. V tomto roku sme sa prvýkrát zapojili do systému duálneho vzdelávania, v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici. Veríme, že touto cestou nájdeme šikovných a talentovaných mladých ľudí, ktorí sa po skončení školy pridajú do nášho tímu. Ponúkame platenú prax v odboroch Mechanik nastavovač, Mechanik strojov a zariadení a Obrábač kovov.

Rovnako sme rozbehli spolupráce s vysokými školami, kde študentom dávame možnosti stáže v našej firme a spoluprácu pri písaní záverečných prác. Ako najväčšiu výzvu pre nasledujúce obdobia vnímame najmä obsadenie pozícií výskumno-vývojovými pracovníkmi, ktorých je v našom regióne nedostatok, resp. sú plne vyťažení aktivitami v rámci technických univerzít. Naším cieľom je v priebehu dvoch rokov rozšíriť tím minimálne o päť kolegov.

Pre záujemcov z radov študentov alebo aj ambicióznych ľudí hľadajúcich nové zamestnanie, ponúkame prácu s modernými technológiami, robotickým zváracím pracoviskom, podieľanie sa na vývoji a návrhoch vlastných produktov, činnosti v oblasti automatizácie a výroby jednoúčelových strojov a zariadení.

Firmu vytvárajú ľudia, ktorí prichádzajú s nápadmi a dávajú im reálnu podobu. Myšlienky sú jedna vec, druhá je ich zhmotnenie. Vo firme hovoríme, že nemáme problémy, len výzvy. Toho sa snažíme držať. Keď sa niečo nepodarí, je potrebné sa z toho poučiť a ísť ďalej. Myslím si, že pokiaľ chceme budovať vzdelanostnú ekonomiku, pokiaľ chceme naozaj prinášať inovácie, najviac takýchto nápadov prichádza v malých a stredných podnikoch