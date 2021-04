Dubeň spod Dubňa: Kríza vyvrcholila vo finále

Vo svorke žilinských vlkov je aj odchovanec Považskej Bystrice LUKÁŠ DUBEŇ (25). Hokejisti spod Dubňa v základnej časti valcovali všetko, čo im prišlo do cesty, ale potom prišlo play-off.

28. apr 2021 o 9:11 Peter Mičúch

Žilinčanom vo finále vypálila rybník Spišská Nová Ves. „Je to čerstvé, ešte to len vstrebávame,“ povedal ´Dubák´ a pokračoval: „V základnej časti sme nemali žiadnu krízu a osobne si myslím, že na nás doľahla na začiatku play-off a vyvrcholila vo finále.“

Že niečo nie je v poriadku, dávali tušiť už tesné zápasy proti považskobystrickým panterom. „Prestalo nám to tam padať. Mali sme vyložené šance, nedokázali sme skórovať ani do prázdnej bránky.“

Nehralo sa o fazuľky

Vlci sa sťažovali na tvrdú hru Považanov. Ako to vnímal Dubeň? „Treba si uvedomiť, že v play-off sa nehrá o fazuľky a každý chce postúpiť. Je normálne, že sa hrá aj do tela.“

Cez prestávky musel tréner Gregor zvyšovať hlas. „Niekedy to bolo dusnejšie, ale bolo to v rámci normy,“ myslí si odchovanec považskobystrického hokeja.

Pred sezónou prevzal klub mecenáš Rastislav Chovanec, ktorý deklaroval, že úspechom bude len postup do extraligy. Nezanevrie po nevydarenom finále na žilinský hokej? „S každým hráčom mal sedenie. Bavili sme sa o budúcnosti žilinského hokeja. Stále má chuť robiť, nechce skončiť po jednej sezóne,“ povedal Dubeň.

Pod Dubňom majú profesionálne podmienky. „Venujem sa len hokeju, podmienky sú tu výborné, aj čo sa týka zázemia, regenerácie, problém nebol ani s peniazmi, všetko chodilo načas.“

Mal dôveru trénera

Dubeň patril medzi lídrov obrany. „Väčšinou som nastupoval s Maťom Lenďákom v prvej, druhej obrane. Bol som spokojný, priestoru na ľade som dostával dosť. Využívaný som bol najmä v oslabovkách. Myslím, že som to zvládal a mal som dôveru od trénera,“ pochvaľoval si.

Či bude pokračovať u vlkov, ešte nevedel. „Zmluvy sme mali nastavené tak, že keby sme postúpili do extraligy, tak by si klub na nás uplatnil opcie. Ale keďže sa to nepodarilo, tak nám dá vedenie do konca mesiaca vedieť, či má o nás záujem. Zatiaľ čakám.“

Na hokejové začiatky pod Manínom spomína v dobrom. „Bolo to pekné obdobie. Každý hokejista má svoj sen, ja som mal taký, že sa v dospelosti posuniem na najvyššiu úroveň. Ale hokej je vrtkavý,“ zakončil.