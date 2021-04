Považskobystrická koruna, výzva pre všetkých, ktorí sa radi hýbu v prírode

Považskobystrická koruna je skutočná výzva pre všetkých, ktorí sa radi pohybujú v prírode. Vyskúšať si ju môžete od prvého mája.

28. apr 2021 o 9:26 Peter Mičúch

„Vo voľnom čase sa snažím pohybovať nie po kaviarňach, ale po kopcoch,“ povedal hlavný organizátor akcie Roman Klinčúch. „Niekoľkokrát som mal prebehnutú trasu od Považskej cez Holíš na priehradu, na Klape, cez Považský hrad. Rozmýšľal som o tom, spojiť túto trasu s Manínom,“ pokračoval.

Radostný životný štýl

„Nakoplo ma to, že každý každému už viac ako rok všetko zakazuje. Považská Bystrica a okolie majú obrovský potenciál na takéto akcie. Sám ich vyhľadávam tu na Slovensku aj v blízkom zahraničí. Vždy sa tam stretne perfektná partia ľudí, vládne krásna atmosféra. Veľa týchto akcií sa zrušilo a ruší, pre opatrenia ohľadom pandémie. Chcem ľuďom nezištne ponúknuť radostný životný štýl,“ povedal Klinčúch.

Nejedná sa o komerčnú akciu. „Mám okruh priateľov, ktorí mi vyjdú v ústrety. Každý ideme do toho s vlastnými financiami, bez sponzorov. Nie som v tom sám. Vďaka ozajstným priateľom to ide,“ povedal.

Považskobystrická koruna je lokálna akcia. „Nie sú to preteky, nech každý bojuje sám so sebou. Nejde o to prebehnúť celú trasu, tú neprebehnem ani ja vkuse. V teréne nás čakajú nejaké prekážky, možno natečie aj do topánok,“ hovorí s úsmevom Klinčúch.

„Ohlasy sú pozitívne. Na trati bude aj občerstvenie, ľudia môžu bežať naľahko,“ zakončil.