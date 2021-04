V Lúkach schvália nový územný plán

Pribudne bytovka i devätnásť rodinných domov.

30. apr 2021 o 10:30

V Lúkach nezazneli v tomto roku heligónky. Tradičné stretnutie prekazila pandémia, tak ako množstvo iných akcií. Ľuďom sa podľa starostu vytratil úsmev z tváre a prinavrátiť ho môže len dobrá nálada. Ako optimisticky tvrdí, tá tu bude čo nevidieť. Vitajte v obci Lúky na návšteve u starostu Jána Behru.

Starostovia takto ťažkú skúšku ešte neskladali. Ste toho názoru?

Všetci starostovia, primátori a aj občania naozaj prechádzame ťažkou skúškou s nejasným výsledkom. Jedno je však isté. Nikomu sa už nechce hovoriť o korone. Je to téma, ktorá narobila medzi ľuďmi veľké zlo. Sociálne kontakty sa vytratili, ľudia sú podráždenejší a ťažšie sa úraduje.

Tvrdím však, že všetko raz prejde a na toto všetko radšej zabudneme. Ďakujem všetkým obyvateľom obce, že aj napriek neľahkej situácii sa vždy správali zodpovedne, pravidelne chodili na testy a nikdy nerobili zbytočné problémy. Vďaka patrí aj odberným tímom za to, že pristupovali ku všetkým ľudsky a vždy sa snažili do situácie vniesť trochu dobrej nálady.

V obci absentuje kultúra, ľuďom chýba šport. Aj to ovplyvňuje správanie ľudí. Viacerí starostovia to hodnotia rovnako. Súhlasíte?

Medzi ľuďmi je teraz veľa zla. Udávajú sa, ohovárajú navzájom, neprajú si. Je to veľmi skľučujúce a depresívne. Táto doba je ťažkou skúškou medziľudských vzťahov. My sme obec, ktorá spoločensky žila. Robíme všetko preto, aby to tak bolo aj naďalej. Ľudia sa potrebujú rozveseliť, zlepšiť si náladu. Dúfam, že sa nám podarí zorganizovať niektoré kultúrne aj spoločenské akcie.

Prvýkrát po devätnástich rokoch sa u nás nestretli heligonkári, čo nám je veľmi ľúto. Verím, že aspoň tradičný Off Road bude, aj keď v posunutom termíne. Aktuálne nás čaká v piatok stavanie mája, v sobotu výstava kvetov v menšom formáte než obvykle. Máme veľkú chuť robiť niečo pozitívne, ale máme pocit, že všetko stagnuje. Otvoríte noviny – covid, otvoríte internet – covid, idete na návštevu – covid, otvoríte spálňu – covid. Je proste všade.

Život však v obci pokračuje, či je pandémia, alebo nie je. Jeden projekt už čaká na slávnostné uvedenie do života. Poďme pekne po poriadku.

Život ide ďalej. Snažíme sa dobudovať kanalizáciu, čo sa nám úspešne darí. Rekonštruujeme taktiež požiarnu zbrojnicu a na slávnostné otvorenie čaká multifunkčné ihrisko. V pláne máme opraviť cesty, na ktoré by sme radi využiť prostriedky z MAS Naše Považie. Projekt sme podali a momentálne čakáme na dokončenie výzvy. Plány aj chuť máme veľké, len peniažky akosi nechodia.

Tu chcem poďakovať v mene občanov našej obce SSC za obnovu asfaltového koberca cesty I/49, ktorý bol v niektorých miestach v havarijnom stave. Takto za zlepší jazdný komfort cez našu obec. Dúfam, že sa ešte podarí sľúbená rekonštrukcia mosta v smere na obec Lysá.

Rok je prakticky na začiatku. Čo máte v pláne? Zapojíte sa do nových projektov?

Máme veľkú chuť míňať európske a aj štátne peniaze transparentne a čisto, len nám to musí byť umožnené. Projektov máme podaných veľa, len aby neskončili iba pri pohľade na hordu spisov založených v skrini. Rád by som vyvrátil tvrdenia, že starostovia nechcú a nevedia míňať fondové peniaze. Oni ich míňať chcú, len sa musí zmeniť legislatíva. Teraz sa naopak všetko sprísňuje, stúpajú nároky na samosprávy.

V obci pribúda čoraz viac rodinných domov. To je vždy pozitívny signál smerom k rastu obyvateľov.

Ono je to žiaľ tak, že pokiaľ nezachytíte krivku ľudí, ktorí majú chuť stavať, obec je postupne odsúdená na zánik. Mne sa podarilo túto situáciu zvrátiť. Na úrade sa snažíme staviteľom vychádzať v ústrety. Plochy pre IBV sú už vyhradené. Zapracovávajú sa do územného plánu, ktorý práve dokončujeme. Trošku nám to zviaže ruky, ale nastaviť pravidlá je veľmi potrebné, aby to nebolo architektonické harakiri .

Nový územný plán má byť v tomto roku schválený, vyvesený a budeme sa ním riadiť. Stavať sa bude môcť 19 rodinných domov. Vo vyhliadke je aj bytovka, ktorú ide stavať súkromný investor. Všetko je na dobrej ceste. Momentálne možno niekoho nahneváme, ale myslím si, že to tiež bude nakoniec dobré. Takisto ako zberný dvor, ktorí niektorí hanili a teraz sú radi, že ho máme. Veľmi nám však chýba vodovod. Do budúcna je to veľký záväzok. K cieľu ale vedie dlhá a tŕnistá cesta.

Slová ako cesta a chodníky prehlbujú starostom vrásky. Vám taktiež?

Uhádli ste. Cesty má trápia najviac. Ľudia majú možno pocit, že na to kašlem, alebo že nechcem, ale sú to investície rádovo v desiatkach tisícoch eur. Niektoré cesty sme obnovili, dúfam, že sa nám podaria aj ďalšie úseky. Uvidíme, čo naša vláda. Či pre nás niečo uvoľní. My sme vďační za každé jedno euro a vieme ho zmysluplne využiť. Nebaví ma to, keď robím, behám, čakám na schválenie, a nič. Potom sa len dívam na fascikle, ktorých je už plná skriňa. Človek mieni, situácia mení.

Práca starostu je tvrdý chlebík...

Ako každá práca, i táto má svoje úskalia. Niekedy sa stretnete s desiatimi stránkami a deväť z toho je zlých. Oberie vás to o energiu a máte chuť všetko zabaliť. Potom sa stretnete so super ľuďmi, ktorí vás nabijú pozitívnou energiou a idete ďalej. Nedá sa vyhovieť všetkým, aj keď to chcem vždy a za každých okolností.

Čo vás vie potešiť?

Drobné úspechy. Keď svietia lampy, ktoré 30 rokov nesvietili, keď máme zaplatené všetky poplatky, keď sa ľudia sa zabávajú, zdravia vás a nemusíte chodiť kanálmi. Aj to je úspech 