HISTORICKÉ FOTO: Výškovú budovu nakoniec čaká rekonštrukcia

Výškovú budovu v centre Považskej Bystrice, kde sídli okresný úrad aj klientske centrum nezbúrajú. Prípadná rekonštrukcia však závisí od štúdie, ktorú obstarávajú.

4. máj 2021 o 8:26 Dominika Mrákavová

Budova ABŠO v Považskej Bystrici (Zdroj: Archív MY)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Administratívna budova štátnych orgánov, Považskobystričanom skôr známa ako výšková budova, by mala prejsť rekonštrukciou. V minulosti sa hovorilo aj o jej búraní, budova je však zapísaná v zozname pamätihodností mesta.

Ministerstvo vnútra má v pláne do budovy investovať a po rekonštrukcii tu sústrediť všetky štátne orgány v meste. Okrem samotnej rekonštrukcie musia doriešiť aj využitie budovy naplno a v prospech občanov.

„Je správne budovu zachovať a sústrediť do nej všetky štátne inštitúcie, štátne orgány. Tie by tak mohli po prípadnom ukončení rekonštrukcie využiť naplno benefity ako kultúra prostredia, zníženie energetickej náročnosti,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar. Rozhodujúce slovo rozmeru ekonomickej návratnosti však bude mať až štúdia uskutočniteľnosti.

„Bez toho sa nevieme pohnúť,“ povedal tajomník. Štúdiu by mali vyhotoviť ešte v tomto roku. „Proces verejného obstarávania na vyhotovenie tejto štúdie beží, výsledok bude známy niekedy pred letom a v našom pláne očakávame, že samotná štúdia by mohla byť hotová v jeseni tohto roka,“ informoval Lazar.

Okrem ekonomickej výnosnosti bude zo štúdie jasný aj ďalší podstatný faktor, ktorý celý zámer môže ovplyvniť. „Rozhodujúcimi budú výsledky štúdie. Tam uvidíme, aké finančné náklady budú spojené s rekonštrukciou, a hlavne, v akom technickom stave presne budova je,“ povedal štátny tajomník Lazar.

Aby nestrácali čas, chcú vyriešiť aj otázku efektívneho zaplnenia budovy.

„Budeme sa snažiť už v tejto fáze zaoberať myšlienkou, ktoré všetky inštitúcie štátu by bolo efektívne sústrediť do tejto budovy. Tým, samozrejme, odpadnú náklady na prevádzku týchto inštitúcií v iných budovách,“ doplnil Lazar.

Ako dodal, verí v ekonomickú výhodnosť tohto kroku, a to napriek finančnej náročnosti.

Rekonštrukcia bude stáť milióny

Aj keď ešte nie sú vyhotovené podklady, prvotné odhady finančných nákladov na rekonštrukciu sú už známe. „Predbežný odhad je určite viac ako tri a pol milióna eur. Je to suma, ktorú už musí schvaľovať vláda ako výdavok z rozpočtu,“ povedal Lazar. Keďže je štátny tajomník sám rodákom z Považskej Bystrice, význam budovy aj jej históriu dobre pozná.

„Treba povedať, že stav výškovej budovy v Považskej Bystrici je pomerne nelichotivý a finančné náklady spojené s jej rekonštrukciou budú nemalé. No my si uvedomujeme, že práve táto budova vytvára identitu mesta,“ povedal štátny tajomník.

„Je to pre nás záväzok pomôcť pri rekonštrukcii tejto budovy a prípadné plány na opustenie alebo asanáciu tejto budovy nepokladáme za najlepšie,“ doplnil Lazar. Prvé stretnutie na pôde budovy, o ktorú sa jedná, malo vyslať pozitívny signál.

„Nie sme úplne v bude nula, ale sme na začiatku všetkých procesov. Ministerstvo vnútra je momentálne v procese obstarávania štúdie uskutočniteľnosti tejto budovy a následne budú pokračovať ďalšie procesy, a to verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a medzitým schválenie rekonštrukcie tejto nehnuteľnosti vládou,“ pokračoval štátny tajomník Lazar.

