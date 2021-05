Trhovisko v beluši opäť ožilo domácimi produktami

Od polovice apríla si už ľudia v Beluši môžu opäť nakúpiť domáce produkty na vynovenom obecnom trhovisku. V stánkoch môžu predajcovia predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti či ponúkať remeselné služby.

5. máj 2021 o 6:40 Dominika Mrákavová

BELUŠA. Protipandemické opatrenia znemožnili ponúkať svoje produkty aj trhovníkom. Aj keď sú tieto priestory pod holým nebom, dlhé mesiace boli obohnané páskou a zívali prázdnotou.

Predávajú zeleninu aj kvety

„S postupným uvoľňovaním opatrení ožil od 19. apríla život aj na obecnom trhovisku. Prichádzajúca jar a teplejšie dni lákajú predajcov i kúpychtivých občanov. Čerstvé ovocie, zelenina, záplava farebných kvetov, voňavé bylinky,“ informujú z obecného úradu v Beluši.

Trhovníci si tak aspoň trochu vydýchli. „Bolo to veľmi náročné obdobie. No som rada, že práve počas sezóny výsadby rastlín, kvetov a priesad môžeme opäť začať predávať. Nie je to len o nás, ale aj o ľuďoch v regióne, ktorí si chcú vypestovať vlastné produkty alebo kúpiť od malých producentov,“ povedala trhovníčka z regiónu.

V Beluši je tradícia trhoviska dlhoročná. „K budovaniu dôstojného trhoviska sme pristúpili z dôvodu, že to pôvodné bolo neupravené, nevhodné do centra obce. Trhovníci sa museli uskromniť pred obecným úradom či ponúkať svoje služby a tovary len z auta. Som rád, že súčasná podoba trhoviska je reprezentatívna, upravená a čistá,“ povedal starosta Beluše Ján Prekop.

Majú aj trhový poriadok

Počas dňa býva na trhovisku čulý ruch. Na vydláždenom priestore ponúkajú tovar a služby ôsmi trhovníci naraz. „Osobitne je vyčlenené miesto na smetné nádoby a sociálne zariadenie. Areál je monitorovaný obecným kamerovým systémom. Trhovisko pôsobí celoročne, má vlastný trhový poriadok,“ doplnil starosta Prekop.

Toto miesto je obľúbené nielen pre Belušanov, ale aj ľudí z okolitých obcí.

„Zvykla som si chodiť na trh pre priesady do záhrady. Radšej nakupujem od malých pestovateľov ako v tých veľkých obchodoch, kde to dovážajú hádam cez polovicu sveta,“ povedala Michaela Kvaššayová.