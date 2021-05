Zákaz vychádzania nezrušili

Situácia sa zlepšuje, uvoľnovanie opatrení však nechcú podceniť. V najbližších týždňoch dorazí na Slovensko státisíce vakcín.

5. máj 2021 o 16:33 TASR

SLOVENSKO. Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa oproti minulému týždňu opäť zlepšila. Klesol počet pacientov v nemocniciach, počet výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19 a znížila sa aj pozitivita testov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Považská Bystrica a Myjava sú jediné v bordovej fáze Čítajte

Krajina bude od budúceho týždňa (10.5.) v prvom, teda ružovom stupni varovania. V stredu to na tlačovej konferencii k aktuálnej epidemiologickej situácii povedal šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. Zákaz vychádzania však potrvá.

Článok pokračuje pod video reklamou

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1276 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 164 pacientov. Do nemocníc denne s ochorením COVID-19 príde menej ako 100 pacientov.

"Zaočkovanosť v jednotlivých vekových skupinách nám narastá. Najvýraznejšiu zaočkovanosť aspoň prvou dávkou máme vo vekovej skupine 70 až 80 rokov, kde je zaočkovanosť na úrovni približne 64 percent. Vidíme po jednotlivých týždňoch, ako nám skupiny narastajú. Cieľom je dosiahnuť úroveň aspoň okolo 80 percent, obzvlášť vo vysokých vekových kategóriách," povedal Mišík.

Budúci týždeň by sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) opäť mohla otvoriť otázka zákazu vychádzania. Obsadených je 61 percent reprofilizovaných lôžok pre najkritickejších pacientov. Zvýšila sa tiež miera zaočkovaných. Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že termíny na najbližší víkend na očkovanie sú už obsadené. Nevylúčil, že pri dostatku vakcín v treťom štvrťroku by si ľudia mohli vybrať jednu z registrovaných vakcín, ktorou by chceli byť očkovaní. Do konca mája by podľa neho mohlo prísť 1,5 milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Výsledky Sputnika V z Maďarska Lengvarský stále nemá. Vlastníkom týchto vakcín je podľa jeho slov ruská strana. Čakať chce na výsledky z Maďarska a Ruska.

Minister bude mať vo štvrtok (6.5.) k dispozíci analýzu na prerozdelenie vakcín. Následne by sa mohlo umožniť očkovať vakcínou od Pfizeru aj vekovú kategóriu ľudí od 50 rokov.

Lengvarský pripomenul, že 26. júna je termín na spustenie aplikácie COVID pass v celej Európe. "Predpokladám, že od toho sa potom budú odvíjať politiky jednotlivých štátov, či už v uvoľňovaní svojich opatrení alebo prijímaní občanov iných štátov na svojom území," doplnil.