V ružových a červených okresoch je povolených viacero hromadných kultúrnych podujatí

Pre ružové a červené okresy sa podľa COVID automatu zvyšuje počet divákov pre kultúrne podujatia.

7. máj 2021 o 16:25 SITA

BRATISLAVA. V ružových a červených okresoch je povolených viacero hromadných kultúrnych podujatí od divadelných a filmových predstavení cez hudobné a tanečné produkcie až po výstavy, festivaly a prehliadky. Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Ako ďalej upozornila, kultúrne podujatia však nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny a povolená nie je ani fyzická interaktívna hra s publikom. Účastníci však musia mať negatívny výsledok testu RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Z tejto povinnosti sú vylúčené deti do desať rokov, očkovaní proti COVID-19 a osoby, ktoré prekonali toto ochorenie a majú o tom doklad.



Pre ružové a červené okresy sa podľa COVID automatu zvyšuje počet divákov pre kultúrne podujatia. Okresy prvého stupňa budú môcť zaplniť 50 percent svojej kapacity, avšak maximálne do 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri. Aj v červených okresoch môžu zaplniť 50 percent svojej kapacity, ale do počtu 200 ľudí v exteriéri alebo 150 vo vnútri.



Ráčková doplnila, že v okresoch, ktoré sú v prvom a druhom stupni varovania COVID automatu, sa môžu organizovať tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. Avšak musia byť bez obecenstva a dodržiavať podmienky Úradu verejného zdravotníctva. Pre tréningy v interiéri vrátane synchronizovaného plávania a vodného póla platí, že v ružovom okrese môže byť na ňom do 25 osôb a v prípade červených okresov do desať osôb. Ak sa tréning koná v exteriéri, môže byť na ňom v ružových okresov do 50 osôb, avšak v červených len do desať osôb.