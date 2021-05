Výstavba mostu cez rieku bolo v Dohňanoch strategickou stavbou

Bilancia aktivít bola aj v čase pandémie pre obec priaznivá. Chystajú rekonštrukciu Základnej školy, ale aj výstavbu vodovodu do miestnej časti Zbora. Mladým rodinám zasa pripravujú nové detské ihrisko.

12. máj 2021 o 12:45 (DV)

DOHŇANY. Starostom Dohňan je už pätnásť rokov. Vo funkcií zažil dobré aj zlé časy. Dva posledné roky sú pre úrad i pre samotnú obec mimoriadne náročné. Ako však poznáme starostu, žiadna prekážka nie je tak veľká, aby mu prekazila investičné plány. Aktuálne je v polčase volebného obdobia a stihol toho naozaj dosť. Na otázky odpovedal Ing. Milan Panáček.

Ako starosta s hlboko zapustenými koreňmi viete porovnávať. Čím sú pre Vás tieto roky iné...

- V obci som v kresle starostu od roku 2006. Ak to zhodnotím, boli to rôznorodé roky aj obdobia. Ako svorne tvrdíme, zažili sme dobré aj zlé časy, ktoré sme museli prekonať a prežiť. Minulý a tento rok sú obzvlášť náročné. Súvisí to s celosvetovou pandémiou, ale aj zmenou ľudí a ich určitým vývojom. Samozrejme aj táto špecifická situácia priniesla nové situácie a museli sme riešiť veľmi náročné udalosti – mám na mysli minuloročné šitie a roznášanie rúšok pre obyvateľov obce, alebo neskutočne napäté situácie súvisiace s prvým celoplošným testovaním obyvateľstva. Podarilo sa nám všetko zvládnuť a verím že život občanov sa čoskoro vráti do normálnych koľají.

Niektoré rozhodnutia sú kľúčové. U vás také v minulom roku padli a dospeli do úspešného konca. Aké to boli konkrétne?

- Pre mňa a myslím že aj pre viacero obyvateľov obce to bolo minuloročné rozhodnutie o výstavbe nového mosta cez rieku Biela Voda. Ten sa nám podarilo zrealizovať a dnes už nové premostenie môže využívať široká verejnosť. Toto rozhodnutie vnímam ako strategické do budúcnosti, keďže rozvoj obce a aj výstavba môže napredovať. Zároveň sme si vytvorili predpoklady na rekonštrukciu hlavného mosta v centre obce. Benefitom určite bude aj rozdelenie premávky na obe premostenia a samozrejme nový most bude slúžiť niekoľko ďalších desaťročí bez zásadných investícii.

Rozsah pandémie zasiahol do života obcí v nevídaných rozmeroch. Ako sa vysporiadavate s touto výnimočnou situáciou?

- Hlavne minulý rok bol veľmi náročný, keďže nikto nepredpokladal tak široký rozsah pandémie. Táto situácia nám však priniesla aj nové skúsenosti. Snažili sme sa ochrániť našich obyvateľov v maximálnej miere. Roznášali sme rúška, zásobovali ich potravinami a vitamínmi a takisto si myslím, že sme komfortne zabezpečili všetky fázy povinného či dobrovoľného testovania. Snažili sme sa vyjsť v ústrety aj prevádzkou Obecného úradu aj zabezpečením základných služieb v obci.

Ostatné investičné aktivity ste presunuli na tento rok?

- Áno. Minulý rok sme čakali, ako sa vyvinie najmä ekonomická situácia s príjmami obce. Mali sme viacero investičných aktivít, z ktorých hlavná a najväčšia sa podarila zrealizovať. Bola to výstavba spomínaného nového mostného prepojenia v dĺžke takmer 30 metrov. Ostatné investície sme sa snažili pripraviť v maximálne možnej miere aspoň do fázy stavebného povolenia. Chystáme rekonštrukciu strechy Základnej školy, ale aj výstavbu vodovodu do miestnej časti Zbora. To chceme zrealizovať v tomto roku. Okrem toho samozrejme viacero menších vecí, ktoré boli v minulom roku odložené. Dúfam, že tento rok sa dostane do normálu, a čím skôr budeme môcť všetky spomínané akcie uskutočniť.

Obec Dohňany je známa neustálymi „zlepšovákmi“ smerujúcimi k vyššiemu komfortu života obyvateľov obce. Čo najnovšie plánujete napríklad vo vzťahu k mladým rodinám?

- Pre mladé rodiny plánujeme dokončiť občiansku vybavenosť v novej radovej výstavbe a pribudnúť by malo aj nové detské ihrisko. Samozrejme, chceme ďalej vytvárať podmienky pre budovanie rodinných domov a podporiť aj ďalšiu výstavbu. Ešte tento rok by sa mala rozbehnúť nová radová výstavba so 14 bytovými jednotkami. Obecné nájomné bytovky neplánujeme stavať, vzhľadom na to, že nemáme vhodnú lokalitu vo vlastníctve obce. Preferujeme podporu individuálnych vlastníkov postupným rozširovaním infraštruktúry a opravou miestnych komunikácii.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku vašu obec a jej obyvateľov?

- Sú to najmä dve už spomínané väčšie investičné akcie. Ide o komplexnú opravu strechy na Základnej škole a výstavba I. etapy nového vodovodu do miestnej časti Zbora. Zároveň bude dobiehať ešte dokončenie projektu Dotyk prírody a vybavenie areálu audiovizuálnou technikou. Premiéru by mal mať aj filmový dokument o obci Dohňany a miestnom cyklistickom klube. Pre obyvateľov obce je určite výzva súvisiaca s úspešným zvládnutím projektu pozemkových úprav. Tie sa začali a napredujú svižným tempom. Ukončenie by mali byť v priebehu 2 rokov. Určite výzvou bude aj vybudovanie novej optickej siete v obci a v celej Púchovskej doline.

Chystá sa zmena v zákone o odpadoch a recyklácií. (triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, separácia) Ako sa pripravujete na túto zmenu?

- Odpadové hospodárstvo v obci ale aj na celej Púchovskej doline sa snažíme modernizovať a zlepšovať podmienky pre našich občanov. Je to však finančne náročné a niektoré legislatívne opatrenia sú niekedy až nerealizovateľné v praxi. Postupne sa však snažíme vyrovnať aj s novými požiadavkami. Ešte do konca roka chceme vyriešiť zber kuchynského odpadu a aj posilniť kapacity na separovaný zber skla, plastov a papiera. Je toho naozaj viac, čo treba do konca roka urobiť. Postupne to však odsýpa.