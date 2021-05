Sverepec je pre ľudí atraktívnou lokalitou

Nový územný plán sprístupní mladým rodinám výstavbu ďalších rodinných domov.

14. máj 2021 o 7:29 (DV)



Obec Sverepec je svojou polohou a infraštruktúrou zaujímavým miestom pre mladé rodiny, ktoré tu v posledných rokoch nachádzajú domov. Svedčí o tom masívna výstavba, ktorá zmenila ráz celej obce. Plánované investície tieto možnosti ešte rozšíria. Hovoríme so starostom obce Marošom Ondrášom.

Starostom ste už tretie volebné obdobie. Čím sú tieto roky iné v porovnaní s minulými?

- Ak to zhodnotím, celé toto obdobie je hektickejšie, ľudia sú nervóznejší a cítiť napätie. Veľký vplyv má na to pandémia z ktorej sme už všetci vyčerpaní. Čo sa ekonomickej situácie týka, zápasíme v rámci možností.

Vzniknutá situácia núti samosprávy siahnuť hlbšie do vrecka. Ako zvládate situáciu vy?

-Rovnako ako iných, aj nás situácia finančne vyčerpáva. V novembri a v januári sme robili hromadné testovanie ale, vzhľadom na ekonomickú a organizačnú záťaž sme boli nútení presmerovať ľudí do Považskej Bystrice. Prostriedky, ktoré by smerovali do testovania sme sústredili na dezinfekciu a prevenciu. Pravidelne sme dezinfikovali verejné priestranstvá, rozdávali sme dôchodcom ochranné rúška a respirátory. Rúška sme neskôr venovali aj všetkým domácnostiam. Prioritu sme dali ochrane zdravia občanov.

Veľmi si vážim spoluprácu s občanmi i to, že boli a sú celý čas zodpovední a dodržiavajú pravidlá, aj keď je to únavné.

Minulý rok bol pre Vás aj napriek situácií úspešný...

- Áno. Podarilo sa nám konečne zrekonštruovať kultúrny dom spolu s obecným úradom. Bola to investícia za 470 tísíc EUR. Finančné prostriedky pochádzali z dotačného programu Európskej únie na zníženie energetickej náročnosti budovy. V tomto roku chceme v investíciách pokračovať. Podaná je žiadosť na výstavbu vodovodu za cca 170 tisíc eur. Taktiež máme vysúťaženého spracovateľa územného plánu, ktorý urobí zmenu v pôvodnom UP, aby sa rozšírili lokality na individuálnu výstavbu rodinných domov (IBV). Vychádzame tak v ústrety mladým rodinám, aby sa im pohodlne bývalo.

Tento rok vás taktiež čakajú rozsiahle investície. Čo bude ich výsledkom?

- Chceme sa aj naďalej venovať infraštruktúre. Vodovodom to rozhodne nekončí.

Niektoré úseky ciest sme už zrekonštruovali, alebo urobili nanovo. Ďalšie opravy ciest sú naplánované spolu s chodníkmi na tento rok. Veci sú v riešení. Medzi priority patrí taktiež škola, ktorej rekonštrukciu sme ťahali doposiaľ z vlastných zdrojov. O prostriedky na zateplenie a výmenu kúrenia ideme požiadať v rámci programu EU na zníženie energetickej náročnosti.

Patríte medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa obce v počte rodinných domov. Postačuje Vám kapacita školy?

- Paradoxne na to, že domy pribúdajú, pribúdajú aj finančné náklady na obec, pretože každý chce mať svoj komfort, ale prudký nárast v škole neevidujeme. Kto sa sem presťahuje, deti nechá v meste dochodiť prvý stupeň v škole, kde začali s dochádzkou.

Podstatné je, že máme plne obsadené obe materské školy, čo sa verím, že pozitívne premietne aj na I. stupni ZŠ

Sverepec slávi okrúhle výročie - 700 rokov od prvej písomnej zmienky. Bude oslava?

- Samozrejme, radi by sme naštartovali kultúrne podujatia. Napokon, máme nový „kulturák“. Všetci veríme, že situácia sa upraví a krštiny budú čo nevidieť. Ľuďom sa už žiada trocha zábavy.



Chystá sa zmena v zákone o odpadoch a recyklácií. Ste pripravení na túto zmenu?

- Celé je to o spolupráci občanov a ich zodpovednosti. Malý krôčik k triedeniu bioodpadu sme už spravili dávnejšie. Každej rodine sme venovali kompostáreň zdarma. Recyklácia, ako taká je v rukách občanov. My budeme postupovať v súlade s vyhláškami. Motivovať ľudí a vyzývať ich k zodpovednému prístupu, k recyklácii a triedeniu. V budúcnosti to bude mať vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na cenu. Kroky smerujú aj k efektívnejšiemu vývozu. V tomto nás čakajú zmeny. Nebudem predbiehať, ale jedno je isté. Čím viac budeme recyklovať, tým to bude pre všetkých výhodnejšie.

Prežívame mimoriadne náročný rok, aký je podľa Vás najlepší nástroj na jeho zvládnutie?

- Hlavné je byť zodpovedný a dodržiavať opatrenia aj keď nie sú každému po chuti. Možno to vyznie ako klišé, ale dôležitá v tejto situácií je tolerancia voči sebe, vzájomná úcta a pomoc. Ostatné materiálne veci sú a budú, ale tieto vlastnosti si musíme ustrážiť ako najväčšiu cennosť.