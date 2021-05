V strojárskej spoločnosti Booster Precision Components hrozí ostrý štrajk

19. máj 2021 o 11:49 SITA

BELUŠA. V belušskej strojárskej spoločnosti Booster Precision Components hrozí ostrý štrajk. Zamestnanci firmy budú o ňom hlasovať na budúci týždeň v prípade, že sa do 20. mája odborári s vedením firmy nedohodnú na uzatvorení mzdového dodatku ku kolektívnej zmluve. Na včerajšom brífingu o tom informoval Pavol Šujak z Odborovej organizácie OZ Kovo Považské strojárne, ktorá zamestnancov zastupuje.

S kolektívnym vyjednávaním začali obe strany ešte v októbri minulého roka, vzhľadom na pandemickú situáciu sa dohodli na výmene návrhov elektronickou formou. „Predmetom kolektívneho vyjednávania boli hlavne body týkajúce sa predĺženia platnosti kolektívnej zmluvy, navýšenia základnej zložky mzdy, kritérií na vyplatenie variabilnej zložky mzdy, na vyplatenie 13. a 14. platu a predĺženie platnosti motivačného bonusu," poznamenal Šujak.

Ako ďalej doplnil, v polovici februára sa odborári dozvedeli, že zamestnávateľ prestal vyplácať rizikové príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a kráti zamestnancom variabilnú zložku mzdy. „V konečnom dôsledku to pre ľudí znamenalo zníženie mzdy približne o 170 eur v porovnaní s minulým rokom," podotkol Šujak.



Spor v kolektívnom vyjednávaní sa skončil pred sprostredkovateľom, napriek jeho snahe sa zmluvné strany zatiaľ nedohodli. „Ak sa tak nestane do 20. mája, bude sa považovať riešenie sporu pred sprostredkovateľom za neúspešné. V takom prípade zamestnanci spoločnosti začnú 26. a 27. mája s hlasovaním o vstupe do ostrého štrajku," dodal Šujak. Upozornil tiež, že podobne vyhrotená situácia bola aj v sesterskej spoločnosti s hutníckym zameraním v Považskej Bystrici, kde však vedenie firmy s odborármi nakoniec našlo spoločnú reč.



Spoločnosť Booster je nadnárodná strojárska a hutnícka spoločnosť s ústredím v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a jej dcérske spoločnosti na Slovensku pôsobia v Beluši a Považskej Bystrici. V Beluši pracuje 220 kmeňových a 70 agentúrnych zamestnancov, v Považskej Bystrici je to 113 interných zamestnancov a štyria agentúrni pracovníci.