Na kroky NsP Ilava reaguje investor blokovaním parkoviska, platiť nechce

Časť nového parkoviska v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Ilave blokuje niekoľko nákladných vozidiel.

18. máj 2021 o 18:04 TASR

ILAVA. Časť nového parkoviska v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Ilave blokuje niekoľko nákladných vozidiel. Odstaviť ich tam nechal konateľ spoločnosti, ktorá v zmysle zmluvy parkovisko na pozemkoch nemocnice postavila. Oba subjekty hovoria o porušovaní zmluvy, vydieraní a absencii komunikácie.

Podľa riaditeľa NsP Ilava Juraja Beďatša v zmysle nájomnej zmluvy sa spoločnosť Idea zaviazala vybudovať na vlastné náklady parkovacie plochy, odovzdať ich do užívania nemocnice a umožniť bezplatné parkovanie pacientov, návštevníkov a zamestnancov nemocnice.

„Spoločnosť Idea porušila mnohé povinnosti a termíny, ku ktorým sa v zmluve zaviazala. Dodnes nemáme usporiadané všetky pozemky, ktoré sú predmetom dohody. Ide o usporiadanie približne 2700 štvorcových metrov pozemkov pod objektmi spoločnosti,“ priblížil Beďatš.

Ako dodal, nemocnica vyfakturovala spoločnosti Idea nájomné viac ako 13.000 eur za minulý rok, investor odmieta zaplatiť. „Idea chce pozemky odkúpiť, my sme pripravení ich predať, no zatiaľ nedošlo k dohode,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice.

Spoločnosť postavila pri nemocnici obchodné centrum a podľa konateľa Ľuboša Jakúbeka v zmysle zmluvy s nemocnicou investovala na jej pozemkoch 600.000 eur do výstavby 115 parkovacích miest. Postavili tiež autobusovú stanicu pre všetkých obyvateľov okresu Ilava. Nemocnica sa podľa neho zaviazala poskytnúť súčinnosť pri povoľovacích procesoch súvisiacich s výstavbou na pozemkoch NsP.

„Napriek tomu, že naša spoločnosť si riadne splnila všetky svoje záväzky do konca roka 2019, pán riaditeľ NsP už druhý rok porušuje zmluvu. Do dnešného dňa neposkytol súhlas k zápisu skolaudovaných stavieb a vecných bremien do katastra nehnuteľností. Súčinnosť podmieňuje ďalšími finančnými nárokmi za nájom pozemkov za rok 2020, ktoré odmietame platiť,“ uviedol Jakúbek.

Ako dodal, nemocnica tak spôsobuje ich spoločnosti problémy a finančné straty. Sankčné postihy za nedodržanie termínov súvisiacich s konaním nemocnice podľa neho avizujú aj jeho zmluvní partneri.

„Našou niekoľkomesačnou snahou je doriešiť s nemocnicou majetkové vyrovnanie v súlade so zmluvou. Na našu písomnú žiadosť nám dodnes neodpovedali. Preto sme boli nútení pristúpiť k nepopulárnemu kroku (blokovanie parkoviska – pozn. TASR), za čo sa návštevníkom obchodného centra i NsP Ilava ospravedlňujeme,“ uzavrel Jakúbek.