Orlovský most opäť komplikuje dopravu

Aj keď v uplynulom roku odovzdali most Orlové do užívania, práce na ňom neskončili. Vodiči musia mať trpezlivosť pri prejazde mostom. Doprava bude ešte minimálne do polovice júna obmedzená.

19. máj 2021 o 7:25 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Most Orlové len pred niekoľkými mesiacmi slávnostne otvorili po rozsiahlej rekonštrukcii. Práce však neboli kompletné. Doprava je tak opäť obmedzená a na moste smerom z centra sa vytvárajú kolóny. Zhotoviteľ oznámil, že plánovaný termín dokončenia nedodrží a práce potrvajú dlhšie.

Zaujalo nás

Zaujalo nás FOTO: Najťažšie vojnové dni boli na konci Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

V článku sa dočítate Prečo práce opäť začali? Bola to reklamácia alebo plánované?

Dokončia práce načas alebo dôjde k predĺženiu termínov?

Budú práce pokračovať aj na takzvanom Starom moste?

V akej fáze je rekonštrukcia mosta Podvažie?

Nemohli dokončiť pre počasie

Práce, ktoré stavebníci v týchto dňoch na moste robia, boli plánované. Vodičov však prekvapili a uzávera jedného jazdného pruhu spôsobila na moste kolóny a zdržanie.

„Dlho to veru nevydržalo. Myslel som si, že keď bol most toľké mesiace celý uzavretý, urobia všetko. Toto však vyzerá, ako keby niečo nespravili poriadne a teraz to reparujú,“ povedal vodič Ján Kranec.

Práve prebiehajúce práce však boli plánované dopredu a nesúvisia s prípadnou poruchou na vozovke.

„Na Orlovskom moste sa aktuálne opravujú tri mostné závery. Práce sú súčasťou I. etapy rekonštrukcie cesty Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža. Nejde o reklamáciu, ale o dokončenie prác, ktoré zhotoviteľ nemohol z dôvodu klimatických podmienok urobiť v zimnom období,“ povedala Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dopravu tak zviedli na moste smerom z centra Považskej Bystrice do jedného pruhu tesne pred svetelnou križovatkou na konci mosta. „Zamrzelo ma, keď som tu videl tie terčíky. Samozrejme, že keď sa ľudia vracajú z práce do okolitých obcí, je to tu opäť upchaté. Najhoršie je, že je to tesne pred križovatkou, a teda zabrzdené sú oba smery,“ povedal vodič Kamil Vršák.

Poškodenie mostných záverov zistili pri prácach na moste v uplynulom roku.

Vtedy však mali harmonogram prác aj pre druhý most a museli tak opravu týchto prvkov odložiť. Práce pokračujú a potrvajú ešte niekoľko týždňov.

Termín dokončenia odložili