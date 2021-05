FOTO: Kaštieľ v Ladcoch obnovia z grantov

Takmer 440 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bude využitých na obnovu barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch v okrese Ilava. Súčasťou obnovy je premena objektu z 18. storočia na kultúrno-kreatívny a vzdelávací priestor pre verejnosť.

LADCE. Takmer 440 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bude využitých na obnovu barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch v okrese Ilava. Ako ďalej v tlačovej správe informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), súčasťou obnovy je premena objektu z 18. storočia na kultúrno-kreatívny a vzdelávací priestor pre verejnosť. Zároveň bude kaštieľ pripomínať rodinu Motešických, ktorá ho vlastnila takmer 150 rokov a upozorní aj na históriu miestnej židovskej komunity.

„Z grantov EHP tento rok financujeme až 19 takýchto projektov. Kaštieľ v Ladcoch je dobrým príkladom, ako aj historická pamiatka môže nájsť moderné a zmysluplné využitie s potenciálom pre turizmus a miestnu ekonomiku,“ povedala ministerka Veronika Remišová (Za ľudí). Doplnila, že na Slovensku momentálne existuje mnoho cenných historických budov, ktoré stoja na pokraji zániku. „Ich záchrana a obnova je veľmi finančne náročná aj zdĺhavá. Významnou pomocou v týchto snahách sú práve granty EHP," dodala Remišová.

Z vlastníctva Motešických prešiel koncom 19. storočia kaštieľ do vlastníctva viedenského bankára a zakladateľa cementárne v Ladcoch Adolfa Schenka. V medzivojnovom období sa kaštieľ stal vlastníctvom Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta. Po znárodnení v roku 1951 slúžil ako internát pre učňov, kasárne či špeciálna škola. Komunistický režim do pamiatky neinvestoval a tá sa dostala až do havarijného stavu.