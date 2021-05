FOTO: Predbiehal traktor pri Orlovom, nakoniec do neho vrazil

Pri predbiehaní traktora, ktorý kosil krajnicu, spôsobil kurióznu dopravnú nehodu. Do traktora vrazil a ulomil mu koleso. To narazilo do protiidúceho vozidla.

20. máj 2021 o 15:19 (PB)