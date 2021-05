Aktivity v Udiči pandémia spomalila, no nezastavila ich úplne

V Udiči rozširujú infraštruktúru aj do miestnych častí. Jedným z veľkých plánov je výstavba nájomných bytov. Schvaľovať budú nový územný plán.

21. máj 2021 o 10:57 Dominika Mrákavová

Obec Udiča v považskobystrickom okrese za posledné roky zažila veľký rozmach. Aktuálne má viac ako 2 200 obyvateľov a pre skvalitnenie života majú v obci veľké plány. Chystajú výstavbu nájomných bytov, plánujú tiež rozšíriť vodovod do častí, ktoré pod obec spadajú, no sú mimo intravilánu. Pandémia síce investície spomalila, príležitosť na rozvoj však využívajú naplno. Hovoríme so starostom Udiče Petrom Chochlíkom.

Zažívate situáciu, ktorá je skúškou pre všetky obce. Ako to celé hodnotíte?

- Uplynulé dva roky sú určite výrazne náročnejšie. Hlavným dôvodom je pandémia. Tá má výrazný vplyv na všetky udalosti. Život v našej obci najviac ovplyvnila práve pandémia. Nedalo sa v podstate robiť nič, nedialo sa nič kultúrne a len málo z investičných plánov. Z môjho pohľadu je to teda veľmi smutné, ale nezostali sme stáť zo založenými rukami. Z hľadiska investícií nám podobiehali akcie z minulého funkčného obdobia. Napríklad kompostéry do každej domácnosti alebo spustenie multifunkčného ihriska pri škole v roku 2019.

Rok 2020 bol veľmi utlmený, ako sa vraví, nula bodov. Oddialili sa nám ďalšie investičné plány, ktoré sme mali, ale jedna z väčších investícii sa nám predsa len podarila, bolo to položenie približne 300 metrov hlavnej vetvy vodovodného potrubia v miestnej časti Upohlav a menšia investícia, výmena okien na Obecnom úrade.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste sa vysporiadali s prekážkami, ktoré súvisia so zložitou situáciou?

- Požiadali sme o pandemickú pôžičku od štátu, ktorú sme aj dostali. Uvidíme, čo bude po tých štyroch rokoch, ako nastavia pravidlá na splácanie alebo to bude možné brať ako nenávratnú finančnú podporu. Náklady pri testovaní nám boli všetky vrátené, či už z celoplošného testovania, alebo aj počas roka, pretože testujeme každý piatok.

Aj napriek neľahkej situácií plánov máte veľa. Čo aktuálne považuje za prioritu?

- Už tretím rokom prebieha príprava nového územného plánu. Zahŕňa rozširovanie lokalít pre individuálnu výstavbu, niečo málo máme určené aj na hromadnú bytovú výstavbu. Aj v tejto oblasti by sme sa chceli posunúť dopredu výstavbou obecných nájomných bytov. Do konca roka by mala byť spracovaná finálna verzia územného plánu, ktorý bude následne schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Nájomných bytov by sme chceli, na základe plánov, postaviť okolo 50. Mojou snahou vždy bolo a aj bude, aby obec rozkvitala, aby sme využili potenciál Udiče, ktorý tu je, z môjho uhla pohľadu, veľký. Postupne sa snažím pracovať vo všetkých oblastiach života, či už kultúrneho, športového, ale aj napríklad toto rozširovanie bytov v obci.

Všetky aktivity smerujú k zlepšeniu života obyvateľov obce. Nezabúdate ani na miestne časti...

- Mala by prebiehať v tomto roku projektová dokumentácia za približne 46 tisíc eur na vodovod v miestnej časti Prosné, keďže aj táto časť a ešte Upohlav a Uhry patria ku obci Udiča, skrátka, je sa o čo starať. Toto bude veľká jednorázová investícia z obecného rozpočtu. Zatiaľ je vysúťažená projektová dokumentácia. Následne budeme vybavovať stavebné povolenie. Keď bude toto všetko nachystané, budeme skúšať všetky možné cesty, ako celý projekt prefinancovať. To isté platí o zbernom dvore, máme od roku 2017 projektovú dokumentáciu. Žiadali sme o podporu, no neboli sme zatiaľ úspešní. Čakáme na možnosť zapojiť sa do ďalších výziev. Ide o projekt väčšieho charakteru, jedná sa o objem peňazí okolo trištvrte milióna eur. Je to podstatné pre ďalší rozvoj obce. Potrebujeme techniku ku kvalitnej starostlivosti o verejné priestranstvá. Vďaka technike je lepšia aj efektivita. Ďalšia výzva by mala byť na zatepľovanie verejných budov. Od roku 2015 mám nachystanú projektovú dokumentáciu na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. V rámci toho chceme zatepliť a obnoviť verejné budovy v obci.

Chystá sa zmena v zákone o odpadoch a recyklácií, triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, separácia. Ako sa pripravujete na túto zmenu?

- Máme rozdelené 1050 litrové kompostéry do každej domácnosti, takže tuto sme krok vpred oproti možno iným samosprávam. Dokážeme zamedzovať vzniku kuchynského odpadu celoplošne. Spĺňame literu zákona už teraz. Som rád, že sme v tomto o krok dopredu. No má to aj svoje nevýhody. Takto zlikvidovaný odpad sa nedá štatisticky zaradiť do vyseparovaného odpadu. Je to len ako prevencia proti vzniku tohto odpadu. Neexistuje však na štátnej ani európskej úrovni úprava zákona, ktorá by toto upravila. My vyseparujeme, ale zahrnúť to nemôžeme do štatistiky. Sú to tony zlikvidovaného zeleného odpadu no percentuálne v počte vyseparovaného odpadu nefiguruje. Je to veľký problém pre obec. Apelujeme ako starostovia na to, aby takáto možnosť bola do zákonu doplnená, legislatívne to treba dotiahnuť do konca. Potrebujeme dať percentuálne vyjadrenie do štatistiky.

Všetci prežívame mimoriadne náročný rok. Čo odkazujete občanom?

- Prvoradé je nevzdávať sa. Treba vydržať, vytrvať. Všetko zlé je na niečo dobré. Z toho zlého si treba zobrať poučenie. To pozitívne, čo vzniká aj pri takýchto krízových situáciách vyzdvihnúť a pokračovať ďalej. Vždy každá doba má svoje pozitíva aj negatíva, ale ako sa hovorí, treba si zobrať poučenie z krízového vývoja a napredovať ďalej.