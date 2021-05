Na diaľnici medzi Ladcami a Ilavou budú tri týždne opravovať vozovku

Doprava bude obmedzená v ľavom jazdnom páse smerom do Bratislavy.

31. máj 2021 o 12:38 SITA

ILAVA. Motoristov na považskej časti diaľnice D1 medzi Ladcami a Ilavou čakajú najbližšie tri týždne dopravné obmedzenia. Ako informovala hovorkyňa

Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková, pre opravu vozovky bude od dnešnej 10:00 obmedzená doprava v ľavom jazdnom páse smerom do Bratislavy v km 150,700 - 148,000.

Prvá etapa opravy vozovky v spomínanom úseku potrvá do 6. júna do 14:00 a cestári sa vrátia k práci opäť 7. júna o 10:00, pričom s dopravnými obmedzeniami treba rátať do 13. júna do 14:00. "Oprava pozostávajúca z odfrézovania pôvodnej a položenia novej asfaltovej vozovky bude vykonávaná etapovite. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu podľa postupu prác," uviedla Žgravčáková.



Od 14. do 20. júna sa potom diaľničiari chystajú opravovať aj ďalší úsek cesty medzi Ladcami a Ilavou, tentoraz medzi 147. a 146. kilometrom. Aj v tomto prípade budú platiť už spomenuté dopravné obmedzenia.