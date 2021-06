František Lišaník: Budúcnosť vidíme v inováciach

Mikrotech, s. r. o., je serióznym zamestnávateľom už celé štvrťstoročie. Prácu v priemyselnom parku poskytuje viac než sto ľuďom.

2. jún 2021 o 8:31 (DV)

Polovica produkcie smeruje do materskej firmy Hacker Feinmechanik GmbH v Bavorsku. Zvyšných 50 percent zapĺňa vlastnými aktivitami. V obrábaní CNC a vo výrobe mikrodielov má na trhu nezastupiteľné miesto. Firma Mikrotech spolupracuje s veľkými firmami, ktorým dodáva komponenty pre ich výrobky. Veľkú výhodu má v diverzifikácii odvetví. Pracuje pre zákazníkov rozvetvených do všetkých oblastí priemyslu. Na aktuálnu tému hovoríme s konateľom firmy Františkom Lišaníkom.

Minulý rok sa striedali zamestnávateľom dobré aj zlé obdobia. Dotklo sa vás to rovnako?

Prvý kvartál sme skončili v mimoriadne priaznivých číslach. Pozitívny trend zastavila až pandémia. Vskutku dramatické bolo leto. Nevedeli sme, čo ďalej. Vyhliadky boli negatívne a nikto z nás si netrúfal odhadnúť, čo bude ďalej. Zastavili sme akékoľvek investície a museli sme pristúpiť aj k nepopulárnemu kroku, a to k prepusteniu zamestnancov. Od septembra sa situácia zvrtla k lepšiemu. Naštartovali nás až projekty, ktoré čakali na vhodný čas a práve tie nám pomohli splniť čísla nad očakávania. Aj keď to vyzeralo na začiatku zlé, v globále sme dosiahli výborný výsledok.

Spoločným nepriateľom výrobných procesov bol v minulom i v tomto roku covid. Spôsobilo šírenie vírusu výpadok výroby aj u vás?

Pandémia nás vytrápila statočne. Pre ochorenia a izolácie bol vo výrobe permanentný výpadok. Vtedy sa ukázala sila ľudí, pretože vedeli zastúpiť jeden druhého. Cením si to, že sme ťahali za jeden povraz a spoločne to zvládali. Krízová situácia preverila súdržnosť, pretože sme išli na doraz. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sú tu, majú potenciál a vedia zabrať, keď treba. Z toho úplného dna sme sa vyškriabali na čísla, ktoré máme dnes. S odstupom času by sa mnohé veci dali robiť inak, ale v danej chvíli nikto presne nevedel, čo je správne rozhodnutie. Čas však ukázal, že sme rozhodli správne.

Polovica produkcie bežne smeruje do materskej firmy v Nemecku. Zmenil sa pomer pri ochromenej logistike?

Paradoxne, v minulom roku mala prevahu domáca produkcia. Bolo to vďaka lokálnym projektom. Krízové časy sú vždy na niečo dobré. Tentokrát veľa firiem začalo prehodnocovať nákupy a spoluprácu s lokálnymi výrobcami. Dodávky z Ázie sú cenovo výhodnejšie, ale logistika je veľmi krehká. Množstvo firiem s tým malo aj má problémy. Pre odberateľov je strategickým riešením do budúcna staviť na domáce trhy. Istota dodávok je pre nich väčší benefit, než cena a riziko späté s dovozom.

Momentálne začína byť problém s nedostatkom náhradných dielov. Sú veľké problémy s nákupom vo všetkých kategóriách. Pociťujete nedostatok dielov aj u vás?

Balansujeme tiež na okraji. Dodacie doby sú pri niektorých dieloch až pol roka. Taká banalita, ako napríklad chýbajúce tesniace krúžky, spôsobí oneskorenie dodávok aj o niekoľko týždňov. Môže sa stať, že firmy udržali zamestnancov vďaka pomoci od štátu a teraz ich budú musieť pre zastavenie výrob prepustiť. Toto je šanca pre nás - lokálnych dodávateľov. Ázia vie urobiť všetko, vďaka automatizovaných procesom a nižším cenám, ale logistika je pre nich stále zložitá.

Donedávna ste boli konfrontovaní cenami s Áziou. Dá sa proti tomu bojovať?

Konfrontovaní sme neustále. Tento tlak neustáva a naučili sme sa s tým žiť. Globalizácia v odvetví priemyslu je všade prítomná. Rovnaké máme stroje, rovnaké máme technológie... Je to len o ľuďoch, ako dokážu s technológiami pracovať a dať tomu, čo robia, vyššiu pridanú hodnotu. My sa snažíme robiť komplikovanejšie a zložitejšie diely, ktoré v Ázii vyrobiť nevedia. A ak áno, určite nie v takom rozsahu.

Vďaka automatizácii ste posunuli obraty firmy na vyššiu úroveň. Zvážite tieto kroky aj do budúcna?

Budeme zrejme musieť. Ten základný proces máme automatizovaný. Potom sú tie doplnkové veci, ktoré je problém dopredu naplánovať. Pri kúpe robota za 100-tisíc eur nie je nikdy istá návratnosť, ale zvážiť investíciu treba. Pandémia nám ukázala, že budeme musieť vymýšľať riešenia, ktoré sú často späté s rizikom. Týmto smerom sa musíme vybrať, lebo je akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Z hľadiska demografie nám krivka neustále klesá. Ak chceme byť trendoví, musíme tieto veci riešiť. Vymýšľať projekty, ktoré dokážu možno refundovať zvýšené náklady tých starých, ktoré zarábali v určitom čase. Ak chceme zvýšiť ľuďom mzdu a ísť do odvážnych investícií, musíme dať priestor inováciám. Základný výrobný proces máme zvládnutý dobre. Potrebujeme tú perifériu len zautomatizovať.

Pri výchove nových odborníkov je pre vás stále prioritou spolupráca so školami?

Určite áno. Chceme aj naďalej pracovať s mladými ľuďmi aj prostredníctvom duálneho vzdelávania. Úzku spoluprácu máme so SOŠ strojníckou v Považskej Bystrici, s ktorou spolupracujeme od samého začiatku. Odtiaľ čerpáme nových ľudí a snažíme sa ich podporovať v strojárskom fachu, aby to nebolo dobré len pre nás, ale aj pre okolité firmy. Teší nás, že do uvedenej školy sa nám už hlásia aj študenti s vyšším študijným priemerom. Rodičia, ktorí sú poradným orgánom, už konečne pochopili, že uplatnenie v praxi je to, čo dáva mladým ľuďom šancu na vyššiu životnú úroveň.



Ako sa javí tento rok z hľadiska objednávok? Očakávate nárast?

Všeobecne je nárast objednávok. V segmente hydrauliky je to až 30 percent. U nás je výhodou diverzifikácia výroby pre rôzne odvetvia, ako napríklad zdravotnícky segment či vojenský sektor. Po rozprúdení ekonomiky očakávame ešte prudší nárast. Uvidíme, koľko z toho dokážeme absorbovať v našich podmienkach. Pokiaľ sa bude dať, budeme sa snažiť ísť v ústrety našim zákazníkom. Je to ústredná filozofia. Keďže nerobíme vlastný produkt, je náš zákazník náš pán vo všetkých ohľadoch.

Pred akou najväčšou výzvou stojíte v tomto roku?

Víziou pre tento rok zostáva stabilizovanie personálu a inovácia procesov, ktoré nás môžu posunúť k väčšiemu úspechu.

História Spoločnosť Mikrotech, s. r. o., vznikla v roku 1994 ako dcérska spoločnosť firmy Hacker Feinmechanik GmbH. Jej spoločníkom je Karl Hacker, ktorý vlastní obdobnú firmuv Bavorsku. Už samotný názov napovedá, že ide o výrobu malých komponentov pre jemnú mechaniku, ktorá na Slovensku nemá príliš veľkú konkurenciu. Súčiastky sa vyrábajúv malých sériách od 500 do 10-tisíc kusov CNC technológiou, obohatenou o špecialitu - dlhotočné sústruženie, ktoré umožňuje vyrábať malé priemery od jedného milimetra do 150 milimetrov dĺžky.

Ako sa podniká v priemyselnom parku

Viacerí sme nespokojní so stavom infraštruktúry v priemyselnom parku. Na to, že je tu sústredené priemyselné srdce mesta, nevyzerá priestor lákavo. Zamestnaných sú tu tisíce ľudí, ktorým situácia, rovnako ako i nám, zamestnávateľom, nie je ľahostajná. Všetky firmy platíme podielové dane, ktoré nie sú malé. Časť z nich by sa mohla uvoľniť na rekonštrukciu. Netvrdím, že okamžite 50 percent, ale aspoň malé percento. Cesty sú v dosť dezolátnom stave, čo je, dovolím si tvrdiť, časovaná bomba. Nikto z nás tu neočakáva veľkú investíciu na rekonštrukciu, ale poriešiť aspoň tie základné veci, ktoré sú nutné. Pokiaľ by bola výzva na obnovu a šanca získať dotácie, treba mať v projekt v šuflíku a promptne zareagovať. Jazdí tu veľa kamiónov, ale nie sú tu chodníky. Osvetlenie sa tu neriešilo vôbec a je len otázkou času, kedy sa stane nešťastie. Ľudia popri kamiónoch a autách chodia do práce i z práce potme. Bolo by fajn na to myslieť a vyčleniť zdroje na nevyhnutnú rekonštrukciu.