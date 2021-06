Obecný úrad Lednické Rovne pracuje ďalej na čerpaní fondov

Veľkou výzvou bolo pre nás vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Lednické Rovne, hovorí starosta Marian Horečný.

3. jún 2021 o 9:57 PB

Priemyselná obec Lednické Rovne sa musí taktiež vysporiadať s náročným obdobím. Popri mnohých povinnostiach spojených s aktuálnou situáciou samospráva nepoľavila v uskutočnení viacerých veľkých projektov. Starosta Marian Horečný a zamestnanci úradu tak v polčase volebného obdobia pokračujú vo svojej práci krok za krokom.

Vo verejnej správe pôsobíte dlhé roky. Toto obdobie však prinieslo neočakávané problémy. Ako hodnotíte tieto náročné časy vášho pôsobenia ako predstaviteľa obce?

V samospráve pracujem takmer celé tri desaťročia, počas ktorých prišli mnohé náročné situácie. Posledný rok bol však skutočne veľmi ťažký. Okrem bežných každodenných povinností pribudli ďalšie v súvislosti s pandémiou. A to všetko v čase, kedy mala obec v realizácii a príprave viaceré veľké projekty. V stavebných úpravách a ich príprave sme museli pokračovať, nakoľko na viaceré projekty je viazané čerpanie fondov. Avšak prípravy kultúrnych, spoločenských a športových aktivít sme museli zastaviť. Náročný rok to bol pre všetkých obyvateľov obce, zamestnancov samosprávy a v prvej línii to boli, samozrejme, naši zdravotníci. Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Detské ihrisko (zdroj: archív obce)

V akej oblasti vás komplikácie súvisiace s aktuálnou zložitou situáciou najviac postihli?

Lednické Rovne v tomto roku oslavujú 550. výročie prvej písomnej zmienky. Toto jubileum sme mali v pláne osláviť rôznymi podujatiami. Dlhodobo boli v príprave viaceré kultúrne a spoločenské akcie aj v spolupráci so spoločnosťou Rona, a. s. Veľkým podujatím malo byť tradičné sklárske sympózium s účasťou sklárov z celého sveta. Všetky prípravy na tieto podujatia sme museli zastaviť. Verím však, že príde v dohľadnej dobe k zlepšeniu situácie, čo umožní kultúrne, spoločenské a športové oblasti našej obce rozbehnúť.

Mnoho obcí muselo pre neočakávané komplikácie odložiť plánované investície. Ako to je s rozvojom u vás? A čo bolo najväčšou výzvou?

Viaceré prípravy a projekty stavebných realizácií sú v dlhodobom rozvojovom pláne samosprávy. Ani náročné obdobie nezastavilo začaté prípravy a práce mnohých veľkých stavebných úprav. Niekoľko projektov totiž podlieha čerpaniu fondov, ktoré sú často podmienené pevným termínom. Európske a nórske fondy, ktoré chceme čerpať čo najefektívnejšie, sú pre nás kľúčové a nemáme tak priestor na poľavenie v tejto oblasti. Obecný úrad mal tak napriek viacerým ďalším povinnostiam, plné ruky práce. Veľkou výzvou bolo pre nás vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Lednické Rovne. V ďalšej dôležitej oblasti, akou je napríklad modernizácia a nutnosť využívať najnovšie technológie, sme sa zamerali na vybudovanie nového rozhlasu. Ak chceme, aby naša obec nezaostávala v modernej a rýchlej dobe, musíme zabezpečiť aktivity v tomto smere. Starý drôtový rozhlas už dávno naplnil svoje poslanie a v mnohých prípadoch hneval našich občanov nekvalitným prenosom. Nový obecný rozhlas funguje na báze digitálneho prenosu, čo zaistí kvalitnú prevádzku do celej obce.

Dopravné ihrisko (zdroj: archív obce)

V čom spočívala rekonštrukcia zdravotného strediska a čo to prinesie obyvateľom obce?

Zdravotné stredisko sme zrekonštruovali počas roka 2020. Stavebné práce boli veľmi rozsiahle a náročné. Počas realizácie sme museli zabezpečiť úplnú zdravotnú starostlivosť pacientom, navyše pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. Hlavným predmetom projektu nebola len rekonštrukcia a modernizácia existujúcej budovy, ale tiež technické a materiálové vybavenie, bezbariérový prístup a zníženie energetickej náročnosti. Zateplenie strechy a stien, výmena starých okien, nové rozvody vykurovania a vody či úsporné LED osvietenie pomôžu znížiť celkové prevádzkové náklady strediska. Stavebnými úpravami sa mierne zmenila vnútorná dispozícia, pribudla miestnosť pre lekárov a miestnosť pre dojčiace matky s deťmi. Nová čakáreň vybavená materiálovým vybavením a hygienické zariadenia prispejú k väčšiemu komfortu návštevníkov. Stredisko bolo zariadené tiež novým zdravotníckym vybavením, ako CRP zariadenie, EKG prístroj, 4D ultrazvuk a ďalšie. Na pozadí celej realizácie to boli mnohé rekonštrukčné opravy, búracie práce či vybudovanie novej kanalizácie. Toto všetko sa nám podarilo financovať aj za pomoci Európskej únie a vybudovaním strediska môžeme našim obyvateľom poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Dnes je už zdravotné stredisko plne k dispozícii všetkým pacientom, ktorí to potrebujú. V moderných priestoroch sa nachádza ambulancia pediatrie, dvoch všeobecných lekárov, gynekológie, fyzioterapeuta a sonografie.

Podarilo sa vám vyvíjať aj ďalšie aktivity smerujúce k zlepšeniu života občanov a mladých rodín?

Veľkú radosť máme z projektu rozšírenia a rekonštrukcie materskej školy. V plánovanej realizácii sa nám podarilo prístavbou zabezpečiť priestory pre novú triedu a vybudovať nové detské a dopravné ihrisko. Rekonštrukcia existujúcich priestorov a kompletná výmena zariadenia jedálne poskytnú našim deťom kvalitné zázemie. Projektom sa nám podarilo zvýšiť kapacitu materskej školy pre nadchádzajúci školský rok na úroveň kapacity 114 detí. Z veľkej časti sme náklady na túto potrebnú realizáciu financovali z fondov Európskej únie a malú časť finančných prostriedkov sme vyčlenili z vlastného rozpočtu. Veľké poďakovanie patrí riaditeľke školy a pani učiteľkám, ktoré venovali značnú časť energie tomu, aby sme projekt dotiahli do úspešného konca. Kvalitné zázemie a každodenný rozvoj našich detí sú pre nás prioritou a veríme, že práve obnova priestorov materskej školy bude v tomto smere prínosom.

Čomu by ste chceli venovať druhý polčas vášho funkčného obdobia ako starosta obce a aké majú Lednické Rovne plány na ďalšie obdobie?

Asi najväčšou výzvou pre nás bude revitalizácia historického parku, ktorý je určite dominantou kultúrnej oblasti našej obce. Tento rozsiahly krajinársky park patrí k najväčším v rámci trenčianskej župy. Budovanie parku začalo koncom 18. storočia a nachádzajú sa tu viaceré romantické architektonické prvky. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sme zachovali a budovali ďalej toto hodnotné dedičstvo našej obce. Revitalizácia historického parku je skutočne veľký projekt, ktorého len samotná príprava trvá dlhé obdobie. V rámci otvorenej výzvy Podnikanie v kultúre a kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre sme predložili žiadosť o granty. Projekt s názvom Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach je zameraný na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, obnovu sklárskeho múzea, galérie a vytvorenie umeleckého diela v rámci medzinárodného sklárskeho sympózia. Súčasťou bude tiež realizácia a organizácia kultúrnych akcií a komunikačných aktivít. Úvodom tohto roka sme dostali ponuku na poskytnutie grantu a momentálne nás čaká príprava a podpis zmluvy. Do konca prvého kvartálu roka 2024 bude v rámci projektu preinvestovaných takmer 1 250 000 eur. Z tejto sumy bude menej ako 200 000 eur vyčlenených z rozpočtu našej obce. Ostatné finančné zdroje budú získané z dotácií, ktoré sa nám podarilo získať. Významnými partnermi celého projektu sú okrem iných aj spoločnosť Rona, a. s., a tiež náš nórsky partner S12 Galleri og Verksted. Návštevníci parku sa po ukončení plánovanej realizácie môžu tešiť okrem obnovy historických pamiatok tiež na výsadbu nových stromov či vybudovanie oddychových zón. Ešte by som chcel spomenúť viaceré prípravy a plánované realizácie, napríklad výstavba nového oplotenia malého parku, rekonštrukcia k nemu prislúchajúceho chodníka, postupná výmena osvetlenia celej obce, obnova kanalizácie a mnohé ďalšie projekty, ktoré, pevne verím, v nasledujúcom období uskutočníme.

Čo by ste chceli na záver odkázať vašim občanom, ktorí aktuálne čelia mnohým ťažkým prekážkam?

Napriek neľahkej situácii, kedy sme všetci často unavení z problémov, ktoré nás všetkých nečakane zasiahli, musíme nabrať energiu a napredovať ďalej. Naši občania počas posledného roka prejavili vysokú mieru spolupatričnosti, ktorá nám pomohla a stále pomáha zvládnuť toto obdobie. Chcel by som všetkým za to poďakovať, pretože práve v týchto časoch sa súdržnosť berie ako kľúčová záležitosť. Lednické Rovne už mnohokrát dokázali svoju jednotu a som na našu obec a jej obyvateľov patrične hrdý.