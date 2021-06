Od pondelka sa Slovensko pre ČR zaraďuje medzi oranžové krajiny

Pri splnení akých podmienok je možný prechod a pobyt za hranicami?

5. jún 2021 o 19:03 TASR

BRATISLAVA. Od pondelka (7. 6.) sa Slovensko pre Českú republiku preraďuje z červených krajín do oranžových, teda krajín so stredným rizikom nákazy COVID-19. Slovenskí občania tak môžu do Česka pricestovať s negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín, ktorý absolvujú pred vstupom na územie ČR. Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) na sociálnej sieti informoval, že občania či rezidenti SR už od pondelka nebudú musieť absolvovať po príchode do Česka karanténu, ktorú mohli ukončiť len negatívnym RT-PCR testom vykonaným v ČR.

Pred vstupom do ČR majú Slováci podľa MZVEZ povinnosť vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Občania SR môžu zároveň od 1. júna cestovať do ČR z akýchkoľvek dôvodov, pokiaľ doba ich pobytu na území ČR nepresiahne 24 hodín.

Od 1. júna môžu občania SR cestovať do ČR aj s cieľom turistiky, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní v SR vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už po 22 dňoch od prvej dávky vakcinácie. Pred vstupom do ČR je nutné vyplniť príjazdový formulár.

Preukázať sa tiež môžu potvrdením o prekonanom ochorení COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršom ako 24 hodín alebo PCR testu nie staršom ako 72 hodín vykonaným v SR a pred vstupom do ČR online vyplnia príjazdový formulár.