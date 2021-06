Chutné jedlo a spoľahlivý servis, ktorý sa oplatí vyskúšať na vlastnej koži

Vznik samotného závodného stravovania v areáli Považských strojární siaha približne až do obdobia 80 rokov minulého storočia a je teda úzko späté so vznikom samotných strojární.

Už od svojho počiatku zariadenie plnilo funkciu zabezpečovania nielen celodenného stravovania, ale aj pitného režimu. Vo vlastných priestoroch bol zriadený hlavný bufet a tiež sódovkáreň, v ktorej sa vyrábali nealkoholické nápoje a tie boli distribuované po všetkých okolitých fabrikách. Spoločnosť Gastro-služby s. r. o. pôsobí na domácom gastronomickom trhu od roku 1997, avšak v tej dobe figurovala pod názvom Závodné stravovanie s. r. o., súčasný názov spoločnosť nesie od roku 2007. V Považských strojárňach sa odjakživa vykonávali hlavne fyzicky náročné profesie, preto strava musela byť pestrá, pravidelná a najmä výživná. Tá predstavovala a dodnes aj pre nás predstavuje základ pre optimálny pracovný výkon každého zamestnanca.



Chutný obed, catering, spoločenská alebo firemná akcia? ... Sme tu pre Vás

Našim zákazníkom poskytujeme pestré a zároveň cenovo prístupné stravovanie, jedlá pripravujeme z denne dovážaných čerstvých surovín. V obedovom menu ponúkame každý pracovný deň päť druhov hlavných jedál a dva druhy polievok. Jedálny lístok je zostavený tak, aby si každý stravník našiel v ňom to svoje, t. j. mäsité aj vegetariánske jedlá, múčne jedlá, zeleninové, ovocné a cestovinové šaláty. Kým doteraz patrili medzi našich zákazníkov najmä zamestnanci prevádzok v areály Považských strojární a priemyselnej oblasti v Považskom Podhradí, v tomto roku sme si v spoločnosti vytýčili nový cieľ a to osloviť nových zákazníkov, či sú to už menšie administratívne objekty, úrady alebo dokonca aj jednotlivci, domácnosti. Všetko realizujeme s možnosťou dovozu a vo forme akú si zvolí náš zákazník. To znamená dovoz obedov či večerí v jednorazových obaloch alebo v prepravných varniciach, pričom využívame najmodernejšiu techniku balenia do misiek s následným zatavením vrchnej fólie k miske. Jedlo je tak vždy hygienicky chránené a pripravené k priamej konzumácii.

Okrem závodného a individuálneho stravovania poskytujeme aj služby komplexného cateringu. Uvedomujeme si, že úspech každej akcie záleží nielen na jej pestrom programe, ale predovšetkým na spokojnosti hostí s gastronomickým zázemím. Dokážeme sa prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám na teplú a studenú kuchyňu, chuťovky, slané a sladké výrobky vlastnej kuchyne.

Ako určite miestni vedia, pre účely zorganizovania veľkých spoločenských udalostí, ako sú plesy, firemné akcie, svadby, rauty, stužkové, ponúkame v priestoroch našej jedálne unikátnu priestrannú sálu s kapacitou až do 280 ľudí. Táto sála je miestom konania okrem iných aj každoročne organizovaného Fabrického plesu, ktorý sa už od roku 2012 teší veľkej obľube a je dobre známym podujatím aj pre širokú verejnosť v Považskej Bystrici. Ako ideálne riešenie pre menšie akcie ponúkame priestory malého a veľkého salónika s kapacitou 15 a 45 ľudí.

Naše doterajšie skúsenosti a nadobudnutá prax sú faktory, ktoré sa nedajú len tak niekde kúpiť – my ich máme a s radosťou Vám ich ponúkneme, pretože pre nás je vždy na prvom mieste spokojnosť nášho zákazníka.