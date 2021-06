Výrobný závod Danfoss je rodinným striebrom priemyselného parku

Skutočným klenotom priemyselného parku Považské Strojárne je aj výrobný závod Danfoss Power Solutions, a. s.

6. jún 2021 o 17:00

Prácu poskytuje ľuďom už 26 rokov

Počas dvadsiatich piatich rokov spoločnosť prešla viacerými významnými zmenami. Jednak z pohľadu vlastníctva, rozširovania spoločnosti a budovania nových hál, ale tiež z pohľadu zavádzania moderných technológií. „Hnacím motorom boli a sú požiadavky zákazníkov, ktoré nás podnecovali k vývoju lepších, kvalitnejších a modernejších výrobkov a procesov,“ hovorí generálny riaditeľ Jaroslav Šedivý. Dodáva, že moderné technológie zároveň pomáhajú zvyšovať efektivitu a bezpečnosť práce.

Lídrom v hydraulike

Spoločnosť Danfoss Power Solutions, a.s. je celosvetovým výrobcom a dodávateľom hydraulických systémov pre mobilné stroje z oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, cestných stavieb, prepravy materiálu a špeciálnych aplikácií. Od roku 2013 je členom skupiny Danfoss a dnes pôsobí v jedenom z jej štyroch obchodných segmentov. Vyvíja a vyrába hydraulické komponenty a elektronické riadiace jednotky. Tie sú súčasťou mobilných pracovných strojov ako traktory, kombajny, buldozéry, kolesové nakladače, bagre, stroje na ťažbu dreva a podobne.

Podporné oblasti

Spolu s výrobou, ktorá zahŕňa obrábacie, montážne a testovacie pracoviská, sa vo firme nachádzajú aj dôležité podporné oblasti ako laboratórium kvality a čistoty, metalurgické laboratórium, tepelné spracovanie, lakovňa a testovacie laboratórium, kde sa vykonávajú skúšky životnosti, vibrácií, hlučnosti, najmä jednotiek Medium Power, teda stredotlakových motorov a čerpadiel.

Prioritou sú zamestnanci

Srdcom závodu Danfoss Power Solutions, a. s., vždy boli a zostávajú jej zamestnanci. Spoločnosť kladie najvyšší dôraz na zachovanie ich bezpečnosti a zdravia, ktoré sú vždy na prvom mieste. Zamestnanci sú úspešnou súčasťou globálnych projektov pre vývoj a konštrukciu. To, že na Slovensku máme veľmi šikovných ľudí, podnietilo v roku 2016 vznik Centra pre vývoj softvéru (Software Solutions Services), ktoré je jedným z najmladších oddelení v Považskej Bystrici. Transformácia závodu nie je iba o technológiách, spoločnosť nezabúda ani na rozvoj svojich zamestnancov. Neustále pokračuje vo vzdelávacích aktivitách formou interných a externých školení, tréningov i seminárov na rozvoj ich odbornosti.

Spätá s regiónom

Danfoss Power Solutions, a. s., patrí medzi spoločnosti, ktoré podporujú duálne vzdelávanie a investuje taktiež do spolupráce so školami počnúc od základných škôl cez ďalšie stupne ako stredná priemyselná škola, stredné odborné učilište, obchodná akadémia v Považskej Bystrici, či univerzita v Žiline, Bratislave, Ostrave a v Brne. Samozrejmosťou je, že náklady smerujú aj do rozširovania zamestnaneckých benefitov a aktivít pre zamestnancov. Spoločnosť za priaznivých okolností každého štvrťroka organizuje rôzne spoločenské a športové podujatia. Sú to udalosti, ktoré majú niekoľkoročnú tradíciu, a medzi zamestnancami sú veľmi obľúbené. Okrem toho sa firma zapája aj do spoločenského diania a formou sponzoringu podporuje projekty, šport a vzdelávanie v rámci regiónu. Je partnerom množstva charitatívnych projektov: Zrniečka pre sny, Vereda Night Run, Horomil, Jilemnického 25 a zo športu je podporovateľom miestneho klubu ľadového hokeja.

Centrum služieb pre celú Európu

V Danfoss Power Solutions (DPS) Považská Bystrica sa nachádza aj Centrum zdieľaných služieb (SSC – Shared Service Center), kde aktuálne pracuje už viac ako 100 ľudí. Založené bolo v roku 2007 a zabezpečuje služby finančného charakteru (účtovanie záväzkov, správa

a vymáhanie pohľadávok, analýza zákazníckych finančných výkazov, cestovné náhrady, účtovanie hlavnej knihy, realizovanie platieb dodávateľom, účtovanie došlých platieb, dane, štatistiky, reporting, podpora a back office pre predajné organizácie).Toto všetko zastrešuje centrum pre Danfoss organizácie v celej Európe, ale aj regióne TMA (Turecko, Stredný Východ a Afrika). Okrem ekonomického vzdelania majú odborne zdatní zamestnanci aj výbornú jazykovú úroveň. Pracovné pozície pre kvalifikovaných ľudí sú voľné aj v tejto chvíli.

Prudký nárast

Pandémia koronavírusu skomplikovala chod mnohým spoločnostiam na Považí. Situácia však smeruje k lepšiemu a do konca roka očakávajú aj v Danfosse pokračujúci nárast spojený s rozširovaním pracovných miest. „Už na jeseň minulého roka sme zaznamenali zvýšenie zákazníckych objednávok. Niektoré mesiace boli na úrovni predchádzajúceho roka,“ hovorí generálny riaditeľ. „Dnes sa už nebavíme o tom, či budeme musieť znižovať stavy. Napokon, ani v tých najhorších mesiacoch sme neprepúšťali,“ spresňuje Jaroslav Šedivý. Dodáva, že aktuálne sú vo fáze prijímania nových ľudí.

Pozitívna prognóza

Situácia sa stabilizuje, čo je radostné konštatovanie, pretože prvý štvrťrok so sebou niesol covid kostlivcov v podobe meškajúcich dodávok a záťaže v oblasti personálnych zdrojov, kedy z dôvodu ochorenia chýbal veľký počet ľudí. Firma napriek tomu za podpory svojich zamestnancov vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila aj v tomto zložitom období požiadavky svojich zákazníkov, čo sa jej aj úspešne darilo. „Pohľad na vývoj objednávok a prognóza sú aj na zvyšok roka 2021 veľmi pozitívne, čo však ide ruka v ruke so zabezpečením kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej máme momentálne nedostatok.“

Spojili sily

Rok 2020 bol veľmi odlišný a mimoriadne náročný všade, na celom svete. Potvrdzuje to aj generálny riaditeľ Jaroslav Šedivý. „Z roka na rok zažívame stále vyšší tlak, ktorému sa snažíme prispôsobiť a hľadať cesty k vyššej flexibilite. Pritom však nemôžeme zabúdať na našich ľudí - ich fyzické a duševné zdravie.

Musím však skonštatovať, že v roku 2020 zvíťazila nad pandémiou sila tímu, zložená zo silných, oddaných a zodpovedných jednotlivcov, preverená v mimoriadne náročných časoch pre firmy aj pre samotných zamestnancov.“

História Rok 1995 - na strednom Považí v Považskej Bystrici vznikla za spolupráce nemeckého akcionára Sauer-Sundstrand a Považských strojární spoločnosť pod názvom Sauer-Mechanika, a. s., a stopercentná dcérska spoločnosť Sauer-Hydraulika, a. s., ktoré sa zaoberali výrobou hydraulických a mechanických komponentov.

Rok 1996 - vznik druhého spoločného podniku Sauer-ZTS, a. s., so sídlom v Dubnici nad Váhom.

V rovnakom roku z nemeckého Neumünstra priviezli do prvej výrobnej haly „A“ spoločnosti Sauer-Mechanika, a. s., 22 strojov. Sériová výroba začala v období od apríla do augusta – najskôr v dvojzmennej a do konca roka v trojzmennej prevádzke.

Rok 1997 - vedenie Sauer-Sundstrand Inc. rozhodlo o rozšírení svojej ponukyo radiálne hydraulické motory. Ako výrobné miesto určilo Slovensko.

Rok 1998 - (marec) - spoločnosť Sauer-Hydraulika, a. s., získala titul Najlepší exportér Slovenskej republiky za rok 1997.

Rok 1999 - 1. septembra vysporiadanie vlastníckych práv slovenského investorav spoločnom podniku SAUER-MECHANIKA, a. s., a následné zlúčenie so SAUER-HYDRAULIKA, a. s. Vznik stopercentnej dcéry Sauer-Sundstrand, a. s.

V novembri spoločnosť Sauer-Sundstrand, a. s., získala Cenu Slovenskej republiky za kvalitu.

V novembri tohto roku sériovú linku opustil prvý radiálny hydromotor vyrobený na Slovensku.

Rok 2000 - vznikla akciová spoločnosť Sauer-Danfoss Považská Bystrica.

Rok 2004 (1. január) - fúziou firiem v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom vznikla jediná spoločnosť pod obchodným názvom Sauer-Danfoss, a. s.

Rok 2013 - zmena mena na Danfoss Power Solutions, a. s., a začlenenie firmy do nadnárodnej skupiny Danfoss.

Rok 2014 - konsolidácia aktivít dubnického závodu do Považskej Bystrice.