Priemyselný park – klenot Považia

Považské strojárne žijú v regióne naďalej, len v odlišnej podobe.

7. jún 2021 o 17:20

Projektom o histórii Považských strojární až po ich súčasnú podobu chceme čitateľom pripomenúť, na akých základoch bola Považská Bystrica vystavaná a kto jej ekonomickú prosperitu udržiava dnes. Redakcia MY Považský Obzor sa snažila priblížiť nezabudnuteľné okamihy slávy fabriky.

Milí čitatelia,

v mimoriadnom vydaní týždenníka MY Považský Obzor PLUS + sme si pre vás pripravili projekt mapujúci život v Považských strojárňach od položenia základného kameňa cez vojnové, povojnové časy až dodnes, kedy je areál využívaný ako najväčší priemyselný park v meste a okolí.

Projekt vznikol za spolupráce redakcie MY Považský Obzor, mesta Považská Bystrica, Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a dobrovoľníkov, ktorí zaznamenávajú históriu mesta pod projektom historickapb.sk.

Špeciálna príloha Považský Obzor PLUS + ponúka svojim čitateľom veľa zaujímavých textov z histórie mesta a samotných Považských strojární, ktoré boli základom pre vznik strojárskeho centra v regióne.

Prílohu sme obohatili o zaujímavé historické fotografie a rozhovory s ľuďmi, ktorí sami prežili éru najväčšieho rozmachu Považských strojární.

Osobitne sa v prílohe venujeme výrobe motocyklov, pretože táto sekcia strojárskej výroby na Považí vyprofilovala Považskú Bystricu ako mesto, ktoré je s motocyklami navždy späté.

Dozviete sa množstvo zaujímavostí, ako vznikali názvy podnikov alebo ich produktov a tiež ako fabrika reagovala na zmeny požiadaviek v priebehu rokov.

Pri tvorbe prílohy nám výrazne pomáhali samotné prevádzky, ktoré areál Považských strojární využívajú dnes. Bez ich pomoci by vznik tohto unikátneho projektu nebol možný.

Je dôležité, aby Považskobystričania nezabúdali na svoju históriu. Bez predkov, ktorí prišli do Považských strojární za prácou, by menšia obec nebola významným okresným mestom, akým je dnes.

Veríme, že si všetci so záujmom prečítate, ako to všetko bolo a tiež ako to je dnes.

Osobitná vďaka patrí práve zamestnávateľom, ktorí aj v ťažkých časoch pandémie udržali pracovné pozície.

Dominika Mrákavová