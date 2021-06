FOTO: Chytiť vytúženú rybu je poriadny adrenalín, hovorí mladý Lipták

Rybárčenie, to nie je len o chytaní večere. Je to aj o cestovaní, pobyte v prírode či okabátení vytúženej ryby, hovorí JURAJ VAVRO. Podarili sa mu už kapitálne úlovky.

8. jún 2021 o 9:17 Peter Mičúch

(Zdroj: OZ Catch me if you can)

Mladý Lipták, ktorý má korene na strednom Považí, založil s kamarátmi Občianske združenie Catch me, if you can (v preklade Chyť ma, ak to dokážeš, pozn. red.).

„Chceli sme sa niekam posunúť, nepoužívať iba ortodoxné metódy,“ prezradil.