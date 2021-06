Zamestnanci spoločnosti Booster Precision Components v Beluši vstúpia do ostrého štrajku

Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši vstúpia od 10. júna do ostrého štrajku.

8. jún 2021 o 14:49 SITA

BELUŠA. Na dnešnom brífingu o tom informoval Pavol Šujak z odborovej organizácie OZ Kovo Považské strojárne, ktorá zamestnancov zastupuje. Odborárom sa s vedením firmy nepodarilo dohodnúť na uzatvorení mzdového dodatku ku kolektívnej zmluve.

Posledné rokovanie oboch vyjednávacích tímov sa uskutočnilo 4. júna, avšak neskončilo sa úspešne. Zástupcovia odborovej organizácie preto vedeniu spoločnosti odovzdali oznámenie o vyhlásení štrajku, ktorý sa má začať 10. júna o 6:00.

„Do hlasovania o štrajku medzi zamestnancami sa zapojili viac ako tri štvrtiny zamestnancov, pričom približne 90 percent výrobných pracovníkov podporilo svojich kolektívnych vyjednávačov a vstup do ostrého štrajku," uviedol Šujak s tým, že do začiatku štrajku je ešte priestor na to, aby zamestnávateľ oslovil odborárov s návrhom vrátiť sa za rokovací stôl.



Pripomenul, že s kolektívnym vyjednávaním začali obe strany ešte v októbri minulého roka, vzhľadom na pandemickú situáciu sa dohodli na výmene návrhov elektronickou formou.

„Predmetom kolektívneho vyjednávania boli hlavne body týkajúce sa predĺženia platnosti kolektívnej zmluvy, navýšenia základnej zložky mzdy, kritérií na vyplatenie variabilnej zložky mzdy, na vyplatenie 13. a 14. platu a predlženie platnosti motivačného bonusu," poznamenal Šujak. Doplnil, že posledný návrh zo strany zamestnávateľa predstavoval navýšenie mzdy o 2,5 percenta, čo odborári považujú za neprijateľné.



Belušských zamestnancov prišiel podporiť aj predseda Rady Odborového zväzu Kovo Emil Machyna.

„Ľudia sa počas pandémie vzdali svojich benefitov a prejavili solidaritu so svojou firmou. Dnes chcú, aby firma bola solidárna s nimi. A ak sa tak nestane, som presvedčený, že prestanú pracovať a vtedy zamestnávateľ môže zrátať škody, ktoré v tom momente nastanú. Nežiadame enormné sumy, ktoré by zlikvidovali spoločnosť, ale partnerský vzťah k ľuďom," vyhlásil Machyna.



Spoločnosť Booster je nadnárodná strojárska a hutnícka spoločnosť s ústredím v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a jej dcérske spoločnosti na Slovensku pôsobia v Beluši a Považskej Bystrici. V Beluši pracuje 220 kmeňových a 70 agentúrnych zamestnancov, v Považskej Bystrici je to 113 interných zamestnancov a štyria agentúrni pracovníci.



Vedenie spoločnosti Booster Precision Components prisľúbilo agentúre SITA písomné stanovisko.