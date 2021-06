Namiesto skládkovania sa rozhodli byť popredu

Biologicky rozložiteľný odpad už do komunálneho odpadu nepatrí. Samosprávy takýto odpad musia oddeliť a separovať. V Udiči, obci na Považí, sa však rozhodli byť popredu a biologicky rozložiteľný odpad vôbec neprodukovať. V každom dvore tak majú kompostér a odpad netvoria.

11. jún 2021 o 14:37 Dominika Mrákavová

Podľa najnovšej legislatívy vchádza do platnosti povinnosť samospráv separovať aj biologicky rozložiteľný odpad, teda odpad z kuchyne.

Ďalšou možnosťou je takýto odpad vôbec neprodukovať. Presne túto cestu si zvolili v Udiči.

Kompostér je v každom dvore

Jednou z najväčších záťaží pre životné prostredie je odpad.

Podľa každoročných štatistík sme stále v horšej polovici európskych krajín v objeme skládkovaného odpadu a podiel separovaných komodít je stále nízky.

V Udiči už teraz pomáhajú životnému prostrediu o niečo viac a jednu z komodít, ktorou je biologicky rozložiteľný odpad, neprodukujú vôbec. „Máme rozdelené 1050-litrové kompostéry do každej domácnosti, takže me krok vpred oproti možno iným samosprávam.

Dokážeme zamedzovať vzniku kuchynského odpadu celoplošne. Spĺňame literu zákona už teraz,“ povedal starosta Udiče Peter Chochlík. Dovedna 750 kompostérov nakúpili s podporou Európskej únie.

Pomoc životnému prostrediu však má svoje legislatívne nedostatky.

„Som rád, že sme v tomto o krok dopredu. No má to aj svoje nevýhody. Takto zlikvidovaný odpad sa nedá štatisticky zaradiť do vyseparovaného odpadu,“ povedal starosta. Je to teda len ako prevencia proti vzniku tohto odpadu.

„Neexistuje však na štátnej ani európskej úrovni úprava zákona, ktorá by toto upravila,“ povedal Chochlík. Ako dodal, sú to tony zlikvidovaného zeleného odpadu, no percentuálne v počte vyseparovaného odpadu nefiguruje.

„Je to veľký problém pre obec. Apelujeme ako starostovia na to, aby takáto možnosť bola do zákona doplnená, legislatívne to dotiahnuť do konca. Potrebujeme dať percentuálne vyjadrenie do štatistiky,“ uzavrel starosta Udiče.

Ďalšie projekty majú pripravené

Okrem už hotového európskeho projektu majú pripravené aj ďalšie, v rovnakej oblasti.

„Od roku 2017 máme pripravenú projektovú dokumentáciu k zbernému dvoru. Žiadali sme o podporu, no neboli sme úspešní. Čakáme na možnosť zapojiť sa do ďalších výziev,“ informoval starosta. Ide o projekt väčšieho rozsahu a o objem peňazí okolo trištvrte milióna.

„Je to podstatné pre ďalší rozvoj obce. Potrebujeme techniku ku kvalitnej starostlivosti o verejné priestranstvá. Vďaka technike je aj efektivita lepšia,“ doplnil Chochlík. Chystajú sa aj na ekologizáciu prevádzky obce.

„Čakáme na výzvu na zatepľovanie budov. Od roku 2015 máme nachystanú projektovú dokumentáciu na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov,“ uzavrel starosta.