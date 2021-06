Mesto hospodárilo s prebytkom, rezervný fond je bohatší o 358-tisíc eur

Rezervný fond mesta Považská Bystrica je po uzatvorení vlaňajšieho hospodárenia bohatší o 358 497 eur. Celkové výdavky za rok 2020 boli v záverečnom účte vyčíslené na 40 625 306 eur.

14. jún 2021 o 10:10 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Rezervný fond mesta Považská Bystrica je po uzatvorení vlaňajšieho hospodárenia bohatší o 358 497 eur. O rozdelení prebytku hospodárenia za rok 2020 rozhodli schválením záverečného účtu považskobystrickí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Neprehliadnite

Neprehliadnite S odpadom ďaleko chodiť nechcú Čítajte

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala považskobystrická samospráva v roku 2020 hospodáriť so sumou 42 miliónov eur, po jeho úpravách nakoniec hodnota rozpočtu mierne presiahla 48 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť na takmer 87 percent a celkové príjmy mesta vlani dosiahli 41 623 404 eur.



Celkové výdavky za rok 2020 boli v záverečnom účte vyčíslené na 40 625 306 eur. Mesto síce v rámci kapitálových výdavkov investovalo sumu 4 677 459 eur, ale je to o štyri milióny menej ako pôvodne predpokladalo. Viac ako 1,3 milióna eur použila radnica v oblasti športu, predovšetkým na rekonštrukciu futbalového štadióna a športovej haly.



Schválením záverečného účtu poslanci rozhodli aj o rozdelení upraveného prebytku hospodárenia. Sumu 358 497 eur presunuli do rezervného fondu a zvyšných 4 264 eur v súlade s platnou zmluvou do fondu na udržanie výsledkov projektu Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica.