Referendum v Lúkach bolo neúspešné, o nájomcovi lekárne rozhodne verejná obchodná súťaž

14. jún 2021 o 12:01 SITA

LÚKY. Víkendové miestne referendum v obci Lúky (okres Púchov) nebolo úspešné, keďže sa na ňom zúčastnilo len 12 percent z celkového počtu oprávnených voličov. Možnosť rozhodnúť o tom, či v miestnej lekárni zostane pôsobiť v pozícii nájomcu jej doterajšia prevádzkovateľka Emília Vondrová, využilo 90 občanov. Starosta obce Ján Behro pre agentúru SITA potvrdil, že na prenájom priestoru lekárne v bývalom zdravotnom stredisku obec vyhlási verejnú obchodnú súťaž.

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo referendum po tom, čo oň v petičnej akcii požiadalo 244 miestnych občanov. Podnetom k petičnej akcii bola výpoveď nájomnej zmluvy zo strany obce, ktorú schválilo na januárovom rokovaní obecné zastupiteľstvo. Aj keď pri kontrole podpisových hárkov príslušná komisia šesť podpisov vyradila, počet 238 podpisov bol dostatočný a mierne prekročil potrebnú 30-percentnú hranicu pre vyhlásenie referenda.



Záujem o referendum však bol nakoniec podstatne nižší ako o podpisovanie petície. Aby bolo referendum platné, muselo by svoj hlas odovzdať minimálne 376 občanov. Hlasovať prišlo iba 92 zo 750 oprávnených voličov, dva hlasy boli neplatné. Z 90 platných odpovedí na referendovú otázku sa 69 vyslovilo za zachovanie nájomného vzťahu so súčasnou prevádzkovateľkou lekárne.



Nového nájomcu lekárne bude obec hľadať prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. „Bezodkladne doručíme zvyšné podklady firme, ktorá pre nás zabezpečuje verejné obstarávanie a predpokladám, že začiatkom budúceho týždňa bude vyhlásená verejná súťaž v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva," skonštatoval starosta Behro. Podotkol, že má záujem, aby až do výberu nového nájomcu lekáreň fungovala v réžii doterajšej prevádzkovateľky.