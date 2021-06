DUBNICA NAD VÁHOM: Rekonštrukcia atletického štadióna sa mierne predraží, bude stáť takmer 620-tisíc eur

21. jún 2021 o 17:15 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Tretí mesiac pokračujú rekonštrukčné práce na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom. Rekonštrukcia prvého atletického oválu s umelou tartanovou dráhou vybudovaného v histórii samostatného Slovenska sa oproti pôvodným plánom mierne predraží a bude stáť takmer 620-tisíc eur.

Na investíciu dubnická radnica využíva štvrťmiliónovú dotáciu zo Slovenského atletického zväzu a pôvodne mala k nej pridať vlastné zdroje v objeme približne 300-tisíc eur. Po začiatku rekonštrukcie sa však objavila potreba vykonať aj práce naviac, predovšetkým pri zabezpečení podkladných vrstiev umelých povrchov. Samospráva preto podpísala s dodávateľom zmluvný dodatok, ktorým sa finančné náklady navýšili o 61-tisíc eur.



Zmluvný dodatok zároveň predlžuje termín rekonštrukcie o jeden mesiac, dodávateľ by však mal stihnúť ukončiť práce do konca tohto roka. „V prvej etape sme z dráhy odstránili tartan, momentálne prebiehajú hlavné búracie práce. Nová vrstva, ktorú na plochu aplikujeme, bude po celej svojej hrúbke kompletne priepustná pre vodu,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Jozef Králik.



„Som rád, že sa nám tento veľký projekt darí realizovať, a to aj vďaka dobrej spolupráci so Slovenským atletickým zväzom. Pevne verím, že po rekonštrukcii budeme môcť opäť v našom meste hostiť medzinárodné podujatia. Na rekonštrukciu máme okrem iného pripravenú aj mestskú športovú halu a zimný štadión i ďalšie, prevažne exteriérové športoviská,“ poznamenal primátor mesta Peter Wolf.